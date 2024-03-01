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1 марта 2024, 10:46 Читати українською

Правительство погасило часть долга по программе кредитов «5-7-9%»

Кабмин погасил часть долга перед банками по программе 5−7−9%. Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, пишет Liga.net.

Кабмин погасил часть долга перед банками по программе 5−7-9%.

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Размер долга перед банками на начало года составил 7 млрд. грн. Правительство перевело банкам первый транш в размере 1,6 млрд грн. По информации банков, задержка оплаты государством разницы между льготными и рыночными ставками составляет около шести месяцев.

«Вчера государство перечислило первый транш в этом году в размере 1,6 млрд грн. Средства отправили из бюджета в Фонд развития предпринимательства, а сегодня их получили банки. На днях ожидается еще один транш», — заявила Свириденко.

В последнее время появлялась информация, что некоторые банки начали предупреждать своих клиентов о возможности перевода их кредитов на коммерческую ставку вместо льготной, сообщила она.

Ранее появилась информация о том, что государство задолжало банкам свыше 7 млрд грн компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7−9%». Такая ситуация сложилась из-за нехватки средств в бюджете.

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Источник: Минфин
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