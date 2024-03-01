В общий фонд госбюджета в феврале поступило 184,8 миллиарда

В феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 184,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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По итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 107,4 млрд грн, в том числе:

61,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий и дивиденды;

18,9 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 26,8 млрд, возмещено — 7,9 млрд грн);

15,6 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор;

8,0 млрд грн — акцизный налог;

3,1 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 39,8 млрд грн.

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Выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 131,2% (+43,9 млрд грн), в том числе:

Государственная налоговая служба — 112,6 % (+ 12,0 млрд грн);

Государственная таможенная служба — 93,1% (-2,9 млрд грн).

При этом 31 млрд. грн. поступило в виде международной помощи (грантов) от правительств Японии и Норвегии.

В целом, по оперативным данным, по итогам февраля 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 229 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, около 36,1 млрд грн (по состоянию на 28 февраля) в виде ЕСВ поступило в Пенсионный фонд и фонды социального страхования.