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29 февраля 2024, 15:29 Читати українською

ІТ-Армия Украины атаковала крупнейший интернет-портал в россии Mail.ru

Самый безвозмездный сервис электронной почты в россии Mail.ru остановился благодаря работе украинской ІТ-армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Самый безвозмездный сервис электронной почты в россии Mail.ru остановился благодаря работе украинской ІТ-армии.

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Все пользователи, находящиеся за пределами территории россии, и часть внутренних пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

В Минцифре отметили, что доступ к имейлу — это не только почта, но и возможность восстановления паролей, прохождение двухфакторной верификации, доступ к девайсам.

Напомним

«Минфин» писал, что в январе 2024 года украинские хакеры по группировке Blackjack, которую, вероятно, связывают с СБУ, сломали московского интернет-провайдера «М9ком» и удалили данные.

Также сообщалось, что в начале этого года украинские хакеры слили в сеть данные 24 млн клиентов российского Альфа-Банка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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TAN72
TAN72
29 февраля 2024, 15:59
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Враньё
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