В работе сервисов Anthropic, OpenAI, Grok и Gemini произошел сбой по данным сервиса Downdetector. Кроме того, не работают Google и Cloudflare.
В работе Anthropic, OpenAI, Grok и Gemini произошел сбой
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Часть пользователей заявила о проблемах в работе сайтов, у некоторых не работало приложение, а другие не получали ответа от искусственного интеллекта.
Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.
Источник: Минфин
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