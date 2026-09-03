В работе Anthropic, OpenAI, Grok и Gemini произошел сбой

В работе сервисов Anthropic, OpenAI, Grok и Gemini произошел сбой по данным сервиса Downdetector . Кроме того, не работают Google и Cloudflare.

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Часть пользователей заявила о проблемах в работе сайтов, у некоторых не работало приложение, а другие не получали ответа от искусственного интеллекта.

Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.