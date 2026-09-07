13-летняя школьница без программирования создала «цифрового отца» и заработала $2600 за три дня

13-летняя школьница из Китая за три дня заработала 18 тыс. юаней ($2600) благодаря созданному ею продукту на основе искусственного интеллекта, который помогает родителям контролировать, как их дети учатся. Об этом пишет Shanghai Morning Post.

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Чжу Шухань, ученица второго года обучения в младшей средней школе Шанхая ранее не занималась программированием. По данным Shanghai Morning Post, пользоваться искусственным интеллектом она начала только в прошлом году.

На национальном конкурсе по маркетингу ИИ-продуктов, который проходил в Ханчжоу с 21 по 23 августа, Шухань заняла третье место и получила приз в размере 5 тыс. юаней. Всего в конкурсе приняло участие более 50 человек.

Технического жюри на конкурсе не было. Победителей определяли по объему дохода, созданного с помощью искусственного интеллекта, который приложения принесли в течение трех дней.

Приложение Шухань под названием Zai Chang, которое на английский переводится как On Site («На месте»), получило 90 заказов. Общий объем продаж составил 18 тыс. юаней, что и помогло девушке занять третье место.

Как работает приложение

После того как родитель загружает в приложение свою фотографию, система берет на себя роль виртуального папы или мамы и присматривает за ребенком, пока она выполняет домашнее задание.

Если камера фиксирует, что ребенок пользуется мобильным телефоном или покидает свое место, виртуальный родитель на экране делает голосовое замечание.

После выполнения домашнего задания приложение формирует «отчет о концентрации».

Шухань рассказала, что идея создать такой продукт возникла благодаря ее собственному опыту.

Несмотря на отсутствие навыков программирования, Шухань смогла реализовать свою идею с помощью искусственного интеллекта, с которым начала работать только в прошлом году.

Для создания приложения девушка просто описала свою идею большой языковой модели (LLM) своими словами, после чего ИИ помог ей сгенерировать программный код.

Весь процесс — от разработки дизайна до реализации основных функций — длился всего три-четыре дня. Чтобы решить некоторые технические вопросы, Шухань обращалась к инструментам программирования на основе ИИ.

Примечательно, что из начальной версии приложения она изъяла функцию под названием «мама сердится», которая должна была сообщать родителям о том, что ребенок часто отвлекается.

«Я не люблю доносчиков. Хочу, чтобы мое приложение было дружелюбным и давало детям возможность исправиться», — объяснила девушка.

«Благодаря этому опыту разработки приложения я поняла: если у тебя хорошая идея, искусственный интеллект может воплотить ее в жизнь», — подчеркнула Шухань.

Одним из первых пользователей приложения стал ее младший брат, обучающийся в первом классе.

«После того, как приложение начало за ним присматривать, мой брат стал лучше учиться», — отметила она.

Шухань планирует предложить приложение более широкой аудитории по более низкой цене.

«Если многие будут готовы платить за это приложение, я продолжу его развивать», — сказала девушка.

Пользователи сети высоко оценили достижения Шухань.