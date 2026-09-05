Тeтris против Трампа: Белый дом запустил противоречивые видеоигры

Белый дом США на этой неделе запустил на официальном государственном сайте раздел Arcade с пятью браузерными играми, построенными по мотивам известных классических видеоигр. Как сообщает Bloomberg, их тематика напрямую связана с политикой администрации Дональда Трампа — от депортации мигрантов до программы сбережений для детей.

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Администрация объясняет запуск стремлением рассказывать о деятельности президента в формате, который будет понятен и интересен американцам. Представитель Белого дома заявил, что администрация ищет новые способы донести свои достижения аудитории.

Какие игры запустили

На сайте сейчас доступны пять проектов:

Build the Wall — игра с механикой, напоминающая Tetris. Игрок складывает блоки, чтобы построить пограничную стену и остановить приближающуюся к границе «орду».

Rio Run — вариация классической Snake. Персонаж патрулирует район реки Рио-Гранде и должен ловить людей, пытающихся пересечь границу.

Supply Line — игра о школьном питании, где нужно сортировать продукты в соответствии с концепцией администрации Make America Healthy Again.

Flappy Bill — вариация Flappy Bird: игрок управляет орлом, пролетающим над Национальной аллеей в Вашингтоне, сопровождая законопроект.

Trump Savings Tycoon — игра, посвященная детским накопительным счетам Trump Accounts. Задача состоит в сборе денег, золота и других активов.

Почему возник скандал с Tetris

Больше всего вопросов возникло вокруг Build the Wall. Игра использует механику падения и сборки блоков, характерную для Tetris, а ее визуальная концепция также явно отсылает к знаменитой головоломке.

После появления игры The Tetris Company заявила, что не участвовала в ее создании. Компания также подчеркнула, что серьезно относится к возможным нарушениям авторских прав. Отдельно Tetris подчеркнула, что считает своей ценностью объединение людей, а не их разделение.

В то же время пока не сообщалось о поданном иске против Белого дома. Сам факт схожести механики еще не означает автоматического нарушения авторского права: закон защищает конкретное творческое оформление, программный код, графику и другие элементы произведения, но не саму идею игры. Поэтому юридическая оценка возможной претензии будет зависеть от того, как именно Build the Wall копирует защищенные элементы Tetris.

Проблема не только у Tetris

Белый дом использовал не только знакомые механики игр. В промоматериалах Arcade также появлялись стилизованные заставки, напоминающие оформление Xbox, PlayStation, Nintendo и Sega. В одном из роликов логотип Sega превращается в «MAGA» — аббревиатуру главного политического слогана Трампа. Ни одна из этих компаний публично не заявляла об участии в создании проекта.

Поэтому вопросы авторских прав потенциально могут касаться не только Tetris. Однако на 5 сентября публичную претензию выдвинула именно The Tetris Company.

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Кто критикует игры

Критика касается не только возможного копирования чужой интеллектуальной собственности. Оппоненты Трампа считают, что администрация превратила серьезные государственные вопросы — в первую очередь, миграцию и депортации — в развлечение.

Особенно остро восприняли Rio Run, где задержание и депортация мигрантов превращены в игровой процесс с подсчетом результата. Правозащитники и критики администрации называют такой подход дегуманизирующим.

Критикуют Белый дом и за выбор приоритетов. Демократический конгрессвумен Джасмин Крокетт заявила, что администрации стоит меньше времени тратить на игры и больше — на управление страной, в частности, решение проблемы стоимости жизни.

Действительно ли это сделала администрация Трампа

Глава Arcade размещена на домене whitehouse.gov, а сам Белый дом публично объявил о его запуске. В то же время остается неизвестным, кто разрабатывал игры и сколько стоил проект.

Белый дом не ответил на запросы журналистов о том, привлекались ли для работы подрядчики и использовались ли средства налогоплательщиков. Поэтому утверждать, что игры созданы непосредственно сотрудниками администрации, или, наоборот, частными структурами, связанными с Трампом, пока нет оснований.

Фактически, Arcade стал новым инструментом политической коммуникации администрации. Но вместе с ним Белый дом получил сразу два репутационных риска: возможные претензии правообладателей из-за использования узнаваемых элементов известных игр и критику за превращение противоречивых государственных политик в развлечение.