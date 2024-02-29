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29 февраля 2024, 14:02 Читати українською

Дания выделила еще почти $1,5 миллиона на помощь Украине

Правительство Дании предоставляет Украине дополнительный грант в размере 10 млн датских крон ($1,45 млн) для укрепления данско-украинского муниципального сотрудничества в восстановлении Украины. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дании.

Правительство Дании предоставляет Украине дополнительный грант в размере 10 млн датских крон ($1,45 млн) для укрепления данско-украинского муниципального сотрудничества в восстановлении Украины.
Фото: pixabay.com

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Куда направят средства

Деньги пойдут на сотрудничество между муниципалитетами Орхуса и Копенгагена и украинскими городами Львовом, Киевом и Николаевом.

«Это касается, например, предоставления опыта Дании в сфере более чистой воды и более стабильной энергии для украинских муниципалитетов. Датские муниципалитеты также рассматривают возможности разными способами помочь многим украинцам, пострадавшим от войны», — говорится в сообщении.

Весной 2023 г. Украина и Дания решили, что поддержка реконструкции Дании через Украинский фонд должна охватывать датские муниципалитеты, которые через сотрудничество с украинскими муниципалитетами-партнерами могут способствовать конкретной реконструкции и развитию украинских местных общин.

Читайте также: Дания гарантировала поддержку Украине на следующие десять лет и анонсировала помощь на $250 миллионов

Первоначальный диалог между датскими и украинскими партнерами летом и осенью 2023 года продемонстрировал большой взаимный интерес к сотрудничеству, и незадолго до начала года был согласован четырехлетний проект стоимостью 20 млн датских крон ($2,9 млн).

Муниципалитеты определили ряд возможных сфер сотрудничества: энергоэффективность, водоснабжение, развитие городов/адаптация к климату, содействие рамочным условиям для частного сектора, лечение ветеранов и лиц с ограниченными возможностями/травмами и привлечение молодежи.

Помощь Дании

Общая сумма помощи от Дании для Украины, включая новый пакет, составит 34,5 млрд крон ($5 млрд). Это без учета поддержки Дании через ЕС. Гражданская поддержка составляет около 3 млрд. крон ($435 млн).

Пожертвования включают в себя: 407 ракет «Стрингер», части авиационного оружия, средства разминирования, более 100 танков «Леопард-1», 14 танков «Леопард-2», 54 бронетранспортера М113, артиллерийские снаряды и многое другое.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания вносит 91 млн датских крон ($13,3 млн) на проекты по поддержке развития кибербезопасности и обороны Вооруженных сил Украины и Министерства обороны Украины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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