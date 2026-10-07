Кого могут защитить от принудительных отключений: в Украине готовят план действий для энергосистемы

В Украине готовится план действий на случай кризисов в энергосистеме. В нем будут определены правила принудительных отключений и категории потребителей, которые получат особую защиту от таких ограничений. Об этом пишет biz.ligazakon.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В Украине утвержден порядок подготовки плана готовности к рискам в электроэнергетике. Документ определяет сценарии кризисов, критерии безопасности снабжения и условия применения принудительных отключений.

Порядок утвержден приказом Министерства энергетики № 450 от 23 сентября 2026 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Как будут определять сценарии кризисов

Основой для плана станут региональные сценарии кризисов, определяемые Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E). После получения таких сценариев у оператора системы передачи будет 30 календарных дней, чтобы подготовить собственные предложения.

К обсуждению предложений привлекут НКРЭКУ, операторов систем распределения и производителей электроэнергии. Во время военного положения перечень участников могут ограничить кризисным координатором, оператором системы передачи и регулятором.

Читайте также: Отключение света 7 октября: графики будут действовать круглосуточно

Когда могут применить принудительные отключения

В плане установят критерии безопасности и предельные значения. Среди таких показателей — ожидаемый объем недопоставленной электроэнергии и продолжительность потери нагрузки.

Меры реагирования будут привязываться к превышению установленных порогов. Нерыночные меры, в частности принудительные ограничения, допускаются только тогда, когда рыночные механизмы уже исчерпаны или явно недостаточны.

Кто будет иметь особую защиту

Сам приказ № 450 не определяет перечень потребителей, защищенных от отключений. Эти категории будут установлены непосредственно планом готовности к рискам. План также определяет, при каких обстоятельствах могут ограничить потребителя, принадлежащего к защищенной категории.

После каждого кризиса Минэнерго будет готовить отдельный отчет. В нем будут оцениваться экономическое влияние кризиса, объемы недопоставленной электроэнергии, а также добровольные и принудительные отключения. Отчет должен быть подан не позднее чем через три месяца после завершения кризиса и проведения консультаций с НКРЕКП.