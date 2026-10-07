В Украине готовится план действий на случай кризисов в энергосистеме. В нем будут определены правила принудительных отключений и категории потребителей, которые получат особую защиту от таких ограничений. Об этом пишет biz.ligazakon.
Кого могут защитить от принудительных отключений: в Украине готовят план действий для энергосистемы
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В Украине утвержден порядок подготовки плана готовности к рискам в электроэнергетике. Документ определяет сценарии кризисов, критерии безопасности снабжения и условия применения принудительных отключений.
Порядок утвержден приказом Министерства энергетики № 450 от 23 сентября 2026 года. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
Как будут определять сценарии кризисов
Основой для плана станут региональные сценарии кризисов, определяемые Европейской сетью операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E). После получения таких сценариев у оператора системы передачи будет 30 календарных дней, чтобы подготовить собственные предложения.
К обсуждению предложений привлекут НКРЭКУ, операторов систем распределения и производителей электроэнергии. Во время военного положения перечень участников могут ограничить кризисным координатором, оператором системы передачи и регулятором.
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Когда могут применить принудительные отключения
В плане установят критерии безопасности и предельные значения. Среди таких показателей — ожидаемый объем недопоставленной электроэнергии и продолжительность потери нагрузки.
Меры реагирования будут привязываться к превышению установленных порогов. Нерыночные меры, в частности принудительные ограничения, допускаются только тогда, когда рыночные механизмы уже исчерпаны или явно недостаточны.
Кто будет иметь особую защиту
Сам приказ № 450 не определяет перечень потребителей, защищенных от отключений. Эти категории будут установлены непосредственно планом готовности к рискам. План также определяет, при каких обстоятельствах могут ограничить потребителя, принадлежащего к защищенной категории.
После каждого кризиса Минэнерго будет готовить отдельный отчет. В нем будут оцениваться экономическое влияние кризиса, объемы недопоставленной электроэнергии, а также добровольные и принудительные отключения. Отчет должен быть подан не позднее чем через три месяца после завершения кризиса и проведения консультаций с НКРЕКП.
Комментарии - 2
Мы имеем дело с историей которая началась еще в 1991 году! Вместо того что бы строить забор (условно) , получивши независимость, все дружно , под руководством комуняк искали с кем и против кого дружить… Ну и соответственно ,никто страной не занимался!!!
Вот и итог. Так что передайте привет тем кто с 1991 года верил во всею маячню, котору вещали по тв.