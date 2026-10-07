Суд ЕС: Нидерланды не могут просто «замораживать» заявления украинцев о предоставлении убежища

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Решение было принято 1 октября 2026 года по делу C-249/25 «Цзилинь — Министр по делам убежища и миграции против UB». Суд рассматривал практику Нидерландов, согласно которой сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища фактически приостанавливались на время действия временной защиты.

Что постановил Суд ЕС

Суд пришел к выводу, что автоматическая приостановка рассмотрения ходатайств о международной защите противоречит праву ЕС.

В то же время государства могут применять отдельные меры, если объективно не в состоянии рассмотреть все ходатайства в установленные сроки из-за чрезмерной нагрузки на систему. Но это не дает права просто откладывать все такие дела до окончания срока действия временной защиты.

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Почему это важно для Нидерландов

В Нидерландах лица, получившие временную защиту, подписывают форму, которая формально является заявлением о предоставлении убежища. При этом IND до сих пор указывает, что пока на человека распространяется Директива о временной защите, решение по такому заявлению не принимается.

После решения Суда Е С эту практику придется пересмотреть с учетом требований европейского права.

Дело касалось не гражданина Украины

Истцом по делу был гражданин Китая уйгурского происхождения UB. В марте 2022 года он прибыл в Нидерланды вместе с женой-украинкой и ребенком.