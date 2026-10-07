Суд Европейского Союза постановил, что государства ЕС не могут автоматически приостанавливать рассмотрение заявлений на международную защиту на весь период действия временной защиты.
Суд ЕС: Нидерланды не могут просто «замораживать» заявления украинцев о предоставлении убежища
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Решение было принято 1 октября 2026 года по делу C-249/25 «Цзилинь — Министр по делам убежища и миграции против UB». Суд рассматривал практику Нидерландов, согласно которой сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища фактически приостанавливались на время действия временной защиты.
Что постановил Суд ЕС
Суд пришел к выводу, что автоматическая приостановка рассмотрения ходатайств о международной защите противоречит праву ЕС.
В то же время государства могут применять отдельные меры, если объективно не в состоянии рассмотреть все ходатайства в установленные сроки из-за чрезмерной нагрузки на систему. Но это не дает права просто откладывать все такие дела до окончания срока действия временной защиты.
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Почему это важно для Нидерландов
В Нидерландах лица, получившие временную защиту, подписывают форму, которая формально является заявлением о предоставлении убежища. При этом IND до сих пор указывает, что пока на человека распространяется Директива о временной защите, решение по такому заявлению не принимается.
После решения
Дело касалось не гражданина Украины
Истцом по делу был гражданин Китая уйгурского происхождения UB. В марте 2022 года он прибыл в Нидерланды вместе с женой-украинкой и ребенком.
Ему предоставили временную защиту как члену семьи гражданки Украины, однако рассмотрение его заявления о предоставлении убежища было приостановлено на весь период временной защиты. Именно законность такой практики и стала предметом рассмотрения
Это не означает автоматического предоставления статуса беженца
Решение Суда не означает, что украинцы или другие лица, находящиеся под временной защитой, автоматически получат статус беженца.
Речь идет лишь о процессуальном праве: поданные заявления о международной защите нельзя безоговорочно оставлять без рассмотрения до истечения срока действия временной защиты.
При этом цифру свыше 140 тыс. заявлений, приведенную в исходном тексте, в самом решении
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