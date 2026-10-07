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7 октября 2026, 11:33 Читати українською

Суд ЕС: Нидерланды не могут просто «замораживать» заявления украинцев о предоставлении убежища

Суд Европейского Союза постановил, что государства ЕС не могут автоматически приостанавливать рассмотрение заявлений на международную защиту на весь период действия временной защиты.

Суд Европейского Союза постановил, что государства ЕС не могут автоматически приостанавливать рассмотрение заявлений на международную защиту на весь период действия временной защиты.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРешение было принято 1 октября 2026 года по делу C-249/25 «Цзилинь — Министр по делам убежища и миграции против UB».
Суд Европейского Союза постановил , что государства ЕС не могут автоматически приостанавливать рассмотрение заявлений на международную защиту на весь период действия временной защиты.
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► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение было принято 1 октября 2026 года по делу C-249/25 «Цзилинь — Министр по делам убежища и миграции против UB». Суд рассматривал практику Нидерландов, согласно которой сроки рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища фактически приостанавливались на время действия временной защиты.

Что постановил Суд ЕС

Суд пришел к выводу, что автоматическая приостановка рассмотрения ходатайств о международной защите противоречит праву ЕС.

В то же время государства могут применять отдельные меры, если объективно не в состоянии рассмотреть все ходатайства в установленные сроки из-за чрезмерной нагрузки на систему. Но это не дает права просто откладывать все такие дела до окончания срока действия временной защиты.

Читайте также: Нидерланды меняют правила приема беженцев с июля 2026 года

Почему это важно для Нидерландов

В Нидерландах лица, получившие временную защиту, подписывают форму, которая формально является заявлением о предоставлении убежища. При этом IND до сих пор указывает, что пока на человека распространяется Директива о временной защите, решение по такому заявлению не принимается.

После решения Суда Е С эту практику придется пересмотреть с учетом требований европейского права.

Дело касалось не гражданина Украины

Истцом по делу был гражданин Китая уйгурского происхождения UB. В марте 2022 года он прибыл в Нидерланды вместе с женой-украинкой и ребенком.

Ему предоставили временную защиту как члену семьи гражданки Украины, однако рассмотрение его заявления о предоставлении убежища было приостановлено на весь период временной защиты. Именно законность такой практики и стала предметом рассмотрения Суда Е С.

Это не означает автоматического предоставления статуса беженца

Решение Суда не означает, что украинцы или другие лица, находящиеся под временной защитой, автоматически получат статус беженца.

Речь идет лишь о процессуальном праве: поданные заявления о международной защите нельзя безоговорочно оставлять без рассмотрения до истечения срока действия временной защиты.

При этом цифру свыше 140 тыс. заявлений, приведенную в исходном тексте, в самом решении Суда Е С я не нашел. Поэтому ее лучше приводить только с указанием отдельного источника, если таковой имеется.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Moonlighter
Moonlighter
7 октября 2026, 11:42
#
Нормально Зеленський потрудився, щоб українських біженців за людей не вважали. Мабуть українці єдині у всьому світі з найменшими правами у Європі. Терористів і вбивць зі східних країн і Африки так не перевіряють, як навіть наших жінок.
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