Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщила народный депутат из фракции «ЕС» Ирина Фриз.
Законопроект о мобилизации: Комитет Рады не поддержал блокировку счетов уклонистов
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Что не поддержал Комитет
- ограничение по выезду за границу;
- блокировка счетов;
- электронные повестки;
- электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных;
- снижение возраста с 27 до 25, ведь принятый Верховной Радой закон, который уже почти год не подписан.
«Не пришли к согласию по ограничению консульских услуг — голоса разделились 50/50. Будем работать над этим вопросом при рассмотрении поправок», — заявила Фриз.
Она отметила, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия — подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах-нахождения, увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины.
«Следует отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос — понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы», — добавила Фриз.
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Освобождение от призыва
Кроме того, обсуждался вопрос освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано увольнение:
- тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;
- опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
- опекуны лица, признанного судом недееспособным;
- члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;
- отметили необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы — принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.
«Настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории „Б“, „В“ и возвращения в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэконом и МО. Комитет поддержал первую редакцию, поэтому будем этот вопрос также отстаивать во время поправок», — заявила Фриз.
По ее словам, был обсужден вопрос формы привлечения полиции в меры уведомления с участием ТЦК СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацпола.
Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.
Комментарии - 16
Максимально придушить, а потом дать немного вдохнуть воздуха.
Однако.
Без справки из электронного кабинета военнообязанного (который будет ДОБРОВОЛЬНЫМ :) вы не сможете сделать — НИЧЕГО.
Открытие счета в банке, покупка авто, регистрация, перерегистрация, сдача на права, замена документов, покупка-продажа недвижимости, регистрация в врачу, оформление субсидий и Т.П.
Так что, готовимся к прохождению ВЛК. Рано или поздно. Особенно розовые пони с Ялтами и Севастополями ;)
И если кто не знал, бронирование продлевают только после прохождения ВЛК. Так что выполняйте там свои доведенные показатели на работе как хотите. Иначе — на улицу ;)
как и их приготовление тоже лежит на женских плечах…
Разве что спровоцировали небольшой отток гривневых средств с банковских счетов,
но это поправимо — ведь в марте опять будут выплаты зарплат военным и пенсий
пенсионерам и эти выплаты частично компенсируют предыдущий отток средств
и уменьшат давление на рынок наличной валюты…
Bookseller — ідеальний штурмовик :-)
Спасибо власти за заботу о моем здоровье!
Как и планировалось, муж закрывает ФОП и переходит в статус «уклониста»…
Кто такой ухилянт? Человек волен распоряжаться своей судьбой, жизнью и локацией как угодно, а плясать под диктовку кабинетных крыс, которые раздают лычки ухилянт-неухилянт и наматывающие колючую проволоку на границих чтоб ловить своих же граждан