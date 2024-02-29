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29 февраля 2024, 11:12 Читати українською

Законопроект о мобилизации: Комитет Рады не поддержал блокировку счетов уклонистов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщила народный депутат из фракции «ЕС» Ирина Фриз.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации.
Фото: bukinfo.com.ua

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Что не поддержал Комитет

  • ограничение по выезду за границу;
  • блокировка счетов;
  • электронные повестки;
  • электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных;
  • снижение возраста с 27 до 25, ведь принятый Верховной Радой закон, который уже почти год не подписан.

«Не пришли к согласию по ограничению консульских услуг — голоса разделились 50/50. Будем работать над этим вопросом при рассмотрении поправок», — заявила Фриз.

Она отметила, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия — подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах-нахождения, увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины.

«Следует отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос — понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы», — добавила Фриз.

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Освобождение от призыва

Кроме того, обсуждался вопрос освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано увольнение:

  • тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;
  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;
  • опекуны лица, признанного судом недееспособным;
  • члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;
  • отметили необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы — принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.

«Настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории „Б“, „В“ и возвращения в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэконом и МО. Комитет поддержал первую редакцию, поэтому будем этот вопрос также отстаивать во время поправок», — заявила Фриз.

По ее словам, был обсужден вопрос формы привлечения полиции в меры уведомления с участием ТЦК СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацпола.

Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

+
+110
Dmitrik7
Dmitrik7
29 февраля 2024, 11:28
#
Классическая схема.
Максимально придушить, а потом дать немного вдохнуть воздуха.

Однако.

Без справки из электронного кабинета военнообязанного (который будет ДОБРОВОЛЬНЫМ :) вы не сможете сделать — НИЧЕГО.

Открытие счета в банке, покупка авто, регистрация, перерегистрация, сдача на права, замена документов, покупка-продажа недвижимости, регистрация в врачу, оформление субсидий и Т.П.

Так что, готовимся к прохождению ВЛК. Рано или поздно. Особенно розовые пони с Ялтами и Севастополями ;)

И если кто не знал, бронирование продлевают только после прохождения ВЛК. Так что выполняйте там свои доведенные показатели на работе как хотите. Иначе — на улицу ;)
+
+30
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 11:34
#
Вот розовых пони с кофе в Ялте подготовить давно пора было…
+
0
Bookseller
Bookseller
29 февраля 2024, 11:51
#
Открытие счета в банке — мне укрбанки не нужны, покупка авто — мне не нужно авто, регистрация — не надо, перерегистрация — не надо, сдача на права- права есть, но они мне не нужны, замена документов — не собираюсь ближайшие лет пять ничего менять, покупка-продажа недвижимости — не надо, регистрация в врачу — к какому, к стоматологу?, оформление субсидий- не надо и Т.П.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 февраля 2024, 12:16
#
Ну ты хоть еду себе покупаешь, или покупка продуктов питания
как и их приготовление тоже лежит на женских плечах…
+
0
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
29 февраля 2024, 13:39
#
В банке дадут открывать и без него, уже заявляли и не раз банкиры. Покупка/продажа все решается через доверенность. Частным клиникам *** на подобные требования. Ну, а получатели субсидий пусть отрабатывают полученное теперь)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
29 февраля 2024, 11:59
#
А сколько истерики выплеснули на форум всепропальщики на эту тему — и всё напрасно.

Разве что спровоцировали небольшой отток гривневых средств с банковских счетов,
но это поправимо — ведь в марте опять будут выплаты зарплат военным и пенсий
пенсионерам и эти выплаты частично компенсируют предыдущий отток средств
и уменьшат давление на рынок наличной валюты…
+
+15
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 12:27
#
Да ничего не напрасно. Уже всем объяснили, что блокировка будет через актуализацию данных.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 февраля 2024, 12:30
#
Ну так актуализируйте свои данные сейчас, чтобы потом не страдать…
+
+30
Riojas
Riojas
29 февраля 2024, 12:44
#
Актуализация происходит по запросу банка минимум раз в 5 лет, для клиентов с высоким риском — до года. Не думаю, что это можно инициировать самому. Ключевой фактор в том, что банк не может, а банк обязан отказать в обслуживании клиенту, который не предоставил в срок нужных документов. Просто сделать вид, по согласию сторон, что клиент пришел и показал военник, тут не получится.
+
0
Цук Цукей
Цук Цукей
29 февраля 2024, 12:00
#

Bookseller — ідеальний штурмовик :-)
+
+15
Bookseller
Bookseller
29 февраля 2024, 12:09
#
Я могу штурмовать кого угодно, у меня нет своих. Я сам за себя. Я не командный игрок.
+
+15
innapcholko
innapcholko
29 февраля 2024, 12:41
#
Т. е. оставили то что моего мужа лишают отсрочки от могилизации — ибо у меня неправильная группа инвалидности…

Спасибо власти за заботу о моем здоровье!

Как и планировалось, муж закрывает ФОП и переходит в статус «уклониста»…
+
+26
matroskin
matroskin
29 февраля 2024, 12:47
#
Та розпустіть ту армію взагалі, хай комітетчики йдуть тай захищають, головне не дати їм втекти з країни.
+
+15
Макс Пилипенко
Макс Пилипенко
29 февраля 2024, 13:41
#
З окопу пишеш?)
+
0
innapcholko
innapcholko
29 февраля 2024, 13:43
#
Он или его родственники в ТЦК работают
+
+45
Pumbovik
Pumbovik
29 февраля 2024, 12:56
#
Кабинет будет необязательным, как дия, но либо заставят в нем регистрироваться принудительно, как в эпоху ковида либо сиди 2 недели мотай башкой на камеру либо делай укол себе.
Кто такой ухилянт? Человек волен распоряжаться своей судьбой, жизнью и локацией как угодно, а плясать под диктовку кабинетных крыс, которые раздают лычки ухилянт-неухилянт и наматывающие колючую проволоку на границих чтоб ловить своих же граждан
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