Законопроект о мобилизации: Комитет Рады не поддержал блокировку счетов уклонистов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил работу по подготовке ко второму чтению законопроекта о мобилизации. Об этом сообщила народный депутат из фракции «ЕС» Ирина Фриз.

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Что не поддержал Комитет

ограничение по выезду за границу;

блокировка счетов;

электронные повестки;

электронный кабинет как обязанность, но поддержал как право, то есть возможность для военнообязанных, резервистов и призывников использовать этот механизм для обновления данных;

снижение возраста с 27 до 25, ведь принятый Верховной Радой закон, который уже почти год не подписан.

«Не пришли к согласию по ограничению консульских услуг — голоса разделились 50/50. Будем работать над этим вопросом при рассмотрении поправок», — заявила Фриз.

Она отметила, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом не только не будет иметь положительного эффекта для вопроса мобилизации, но и будет иметь негативные последствия — подрыв доверия граждан к собственному государству, снижение мотивации защиты интересов Украины в странах-нахождения, увеличение тех, кто вообще будет отказываться от гражданства Украины.

«Следует отметить, что предложение об ограничении предоставления консульских услуг поступило от МИД, что порождает встречный вопрос — понимание ими последствий от этой ошибочной инициативы для государства в целом. Будем бороться за снятие этой нормы», — добавила Фриз.

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Освобождение от призыва

Кроме того, обсуждался вопрос освобождения от призыва во время мобилизации. Поддержано увольнение:

тех, у кого на иждивении трое и более детей, кроме тех, у кого задолженность по уплате алиментов;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели;

опекуны лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи I и II степени родства лица с инвалидностью I и II группы;

отметили необходимость урегулировать вопрос освобождения от мобилизации лиц, на содержании которых находятся больные, нуждающиеся в постоянном уходе. Урегулирование вопроса для инвалидов III группы — принципиальный вопрос, ведь есть тысячи обращений от граждан относительно этой нормы.

«Настаивала на снятии 50% бронирования для госслужащих категории „Б“, „В“ и возвращения в действующую редакцию, что также уже поддерживает и Минэконом и МО. Комитет поддержал первую редакцию, поэтому будем этот вопрос также отстаивать во время поправок», — заявила Фриз.

По ее словам, был обсужден вопрос формы привлечения полиции в меры уведомления с участием ТЦК СП. Также нормативно определены критерии бронирования для Нацпола.

Комитет поддержал предоставление права осужденным лицам, освобожденным от отбывания наказания с испытанием быть призванными на военную службу по призыву во время мобилизации.