Биткоин приближается к $64 000, Ethereum — к $3 500

Вчера, 28 февраля, вечером цена биткоина в моменте стоимость подскочила до $63 734, затем актив откатился назад. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum выросла до $3480. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

На момент написания новости стоимость биткоина составляет около $63 300. За сутки актив вырос более чем на 10%, за неделю — более чем на 22%. Курс Ethereum составляет $3 480. Рост за сутки — 6,9%, за неделю — более 18%.

Что с другими криптовалютами

Все криптовалюты с наибольшей капитализацией демонстрируют рост. При этом у Dogecoin оно больше всего, за сутки — +37,8%, за неделю — +55,7%.

Напомним

«Минфин» писал, что после прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.