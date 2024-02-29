Вчера, 28 февраля, вечером цена биткоина в моменте стоимость подскочила до $63 734, затем актив откатился назад. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum выросла до $3480. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Биткоин приближается к $64 000, Ethereum — к $3 500
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На момент написания новости стоимость биткоина составляет около $63 300. За сутки актив вырос более чем на 10%, за неделю — более чем на 22%. Курс Ethereum составляет $3 480. Рост за сутки — 6,9%, за неделю — более 18%.
Что с другими криптовалютами
Все криптовалюты с наибольшей капитализацией демонстрируют рост. При этом у Dogecoin оно больше всего, за сутки — +37,8%, за неделю — +55,7%.
Напомним
«Минфин» писал, что после прорыва уровня $57 000 теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт изменил свой прогноз по курсу первой криптовалюты в 2025 году со $120 000 до $200 000.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
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$235 423, когда превысим 70000 за биткоин, продам 0.02 битка