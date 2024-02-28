Кешбек от государства: стали известны некоторые детали программы «Покупай украинское»

Начисление кэшбека по программе «Покупай украинское» может быть похоже на услугу «еПоддержка», когда украинцы получали средства на виртуальную карточку в банке. Об этом пишет Forbes.

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По словам советницы главы О П Дарии Заровной, предварительно механизм будет похож на тот, который был с картой «еПоддержка», то есть это может быть виртуальная карточка в банке. Потратить средства можно будет исключительно на товары, производимые в Украине, добавляет собеседник в правительстве.

Кроме того, главным вопросом реализации программы является привлечение под нее соответствующего финансирования. Поскольку бюджетных средств уже сейчас не хватает на покрытие расходов на войну и социальные выплаты, одним из безболезненных для экономики вариантов может стать привлечение международной помощи.

Плохим вариантом может стать закрытие дополнительных потребностей госбюджета на средства печати денег, но это будет означать увеличение денежной массы, что ускорит инфляцию.

По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, теоретически «кешбек» действительно может увеличить налоговые поступления в бюджет, стимулировать импортозамещение и, соответственно, улучшить ситуацию с платежным балансом, уменьшить давление на гривну и золотовалютные резервы.

Также данная программа может стимулировать украинцев выбирать именно отечественные товары.

В общем, концепция включает несколько уровней: Первый — спрос со стороны государства через локализацию, второй — закупка украинских товаров международными донорами и третий — стимулирование коммерческого спроса.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

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