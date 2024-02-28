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28 февраля 2024, 14:15 Читати українською

Кешбек от государства: стали известны некоторые детали программы «Покупай украинское»

Начисление кэшбека по программе «Покупай украинское» может быть похоже на услугу «еПоддержка», когда украинцы получали средства на виртуальную карточку в банке. Об этом пишет Forbes.

Начисление кэшбека по программе «Покупай украинское» может быть похоже на услугу «еПоддержка», когда украинцы получали средства на виртуальную карточку в банке.

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По словам советницы главы О П Дарии Заровной, предварительно механизм будет похож на тот, который был с картой «еПоддержка», то есть это может быть виртуальная карточка в банке. Потратить средства можно будет исключительно на товары, производимые в Украине, добавляет собеседник в правительстве.

Кроме того, главным вопросом реализации программы является привлечение под нее соответствующего финансирования. Поскольку бюджетных средств уже сейчас не хватает на покрытие расходов на войну и социальные выплаты, одним из безболезненных для экономики вариантов может стать привлечение международной помощи.

Плохим вариантом может стать закрытие дополнительных потребностей госбюджета на средства печати денег, но это будет означать увеличение денежной массы, что ускорит инфляцию.

По словам старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая, теоретически «кешбек» действительно может увеличить налоговые поступления в бюджет, стимулировать импортозамещение и, соответственно, улучшить ситуацию с платежным балансом, уменьшить давление на гривну и золотовалютные резервы.

Также данная программа может стимулировать украинцев выбирать именно отечественные товары.

В общем, концепция включает несколько уровней: Первый — спрос со стороны государства через локализацию, второй — закупка украинских товаров международными донорами и третий — стимулирование коммерческого спроса.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Читайте также: В Минэкономики надеются на рост ВВП на 1% в случае реализации политики «Сделано в Украине»

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+26
Kharakternyk
Kharakternyk
28 февраля 2024, 14:28
#
Це з розряду: Акціонери АТБ — це всі, хто слідкує за акціями в АТБ:)
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
28 февраля 2024, 14:30
#
CBDC в действии. И так они узнают, что вы кушаете, чем запиваете, и в каких маркетах скупляетесь.
А какая уже разница, что будет дальше?

Всё вокруг иллюзия ;)
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
28 февраля 2024, 14:33
#
Будет неофициальный налог-побор с розницы, который сети с удовольствием заложат в ценники. И пэрэсични получат кеш бек ровно на сумму того, чего уплатили лишнего. Ловкость рук и никакого мухлежа.
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