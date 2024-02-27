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27 февраля 2024, 16:07 Читати українською

В Минэкономики надеются на рост ВВП на 1% при реализации политики «Сделано в Украине»

Реализация политики «Сделано в Украине» обеспечит не менее 1% дополнительного роста ВВП в 2024 году. Об этом заявила министр экономики Юлия Свириденко, пишет пресс-служба министерства.

Реализация политики «Сделано в Украине» обеспечит не менее 1% дополнительного роста ВВП в 2024 году.
Фото: Минэкономики

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«Предприниматели, которые производят в Украине, создают добавленную стоимость и рабочие места, должны получить от государства наибольшее содействие. На этом правительство фокусирует государственную политику „Сделано в Украине“, которая определяет приоритетность украинских производителей для национальной экономики», — сказала Свириденко.

Также она сообщила, что новая государственная политика содержит несколько основных направлений для развития украинского бизнеса. Речь идет о стимулировании спроса на украинские товары — от государства и частного сектора, содействии инвестициям в реальный сектор: дешевые деньги, присоединение к сетям и развитию промышленной инфраструктуры, компенсация инвестиций через налоги.

В частности, на программы поддержки закладывается 45 млрд грн в государственном бюджете, что должно обеспечить дополнительный 1% рост ВВП.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
SamBB
SamBB
27 февраля 2024, 16:50
#
Тут Сінево отримало сприяння від держави на днях :)))
+
0
82845392
82845392
27 февраля 2024, 18:40
#
Переименоваться не успели просто — как российская invitro в CentroLab :))
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