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26 февраля 2024, 15:18 Читати українською

За покупку украинских продуктов можно будет получать кэшбек — Зеленский

Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине», передает Интерфакс-Украина.

Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине.
Фото: ОП

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«За покупку определенных типов производимых в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку», — сказал он.

Зеленский уточнил, что дал соответствующее поручение правительству, и сейчас программа разрабатывается.

По словам президента, задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались и работали в Украине».

Он добавил, что нужно постараться, чтобы программа заработала уже в этом году.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Riojas
Riojas
26 февраля 2024, 15:32
#
Редко хвалю власти, но идея интересная, если правильно сделать. Покупатели сами будут требовать оплаты картой и чека, чтобы получить такой кэшбек.
+
0
TAN72
TAN72
26 февраля 2024, 16:00
#
У нас так много товаров которые производят в Украине?
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