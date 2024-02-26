Граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, производимых в Украине. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на презентации платформы «Сделано в Украине», передает Интерфакс-Украина.
За покупку украинских продуктов можно будет получать кэшбек — Зеленский
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«За покупку определенных типов производимых в Украине товаров и услуг граждане Украины смогут получить возврат части средств на специальную карточку», — сказал он.
Зеленский уточнил, что дал соответствующее поручение правительству, и сейчас программа разрабатывается.
По словам президента, задача этой программы — «чтобы украинские деньги остались и работали в Украине».
Он добавил, что нужно постараться, чтобы программа заработала уже в этом году.
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Источник: Минфин
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