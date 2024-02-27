Как правильно собирать донаты, чтобы банк не блокировал счет — Приватбанк объяснил алгоритм действий

В соцсетях и в отзывах «Минфина» участились жалобы на блокировку банковских счетов физлиц по разным причинам. В том числе и во время благотворительных сборов средств обычными людьми. Явление становится все более распространенным — как только человек публикует призыв к благотворительному сбору и ему на счет начинаются поступать донаты, банк останавливает этот процесс. Финучреждение может застопорить зачисление средств (они возвращаются на счет отправителя), а может вообще заблокировать счет благотворительного активиста, поскольку нехарактерные для владельца карты транзакции вызывают вопросы у финансового мониторинга.

Чтобы разобраться в ситуации и выяснить безопасный механизм сбора донатов, «Минфин» обратился за разъяснениями к руководителю департамента международных переводов Приватбанка Марии Страшко.

Мария, все чаще появляются жалобы на банки по поводу остановок зачислений средств на счета во время благотворительных сборов. Из-за чего это происходит?

Приватбанк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, которые регулируют отношения в сфере банковской деятельности. Все меры осуществляются, в соответствии с внутренними процедурами, и отвечают требованиям, которые касаются безопасности и соблюдения правил финансового мониторинга.

Как должно поступать обычное физлицо, которое хочет впервые начать сбор донатов, чтобы прием средств не был заблокирован и все суммы поступили?

Оно должно обратиться в банк (по телефону 3700, чат-онлайн или прийти в отделение) и предоставить подтверждение цели сбора. Это подтверждающие документы, ссылки в социальных сетях или другой источник информирования о сборе. После проверки банк позволит этому клиенту проводить сбор без ограничений.

Какие нюансы и проблемы/вопросы банка могут возникать даже в этом случае?

Банк тщательно проверяет соответствие заявленной цели сбора дальнейшему использованию средств по назначению.

Как банки, обычно, расценивают случаи, когда на какой-то счет внезапно начинает сыпаться большое количество переводов, как выделяют благотворительные сборы и отличают их от мошеннических действий?

В банке работают эффективные алгоритмы определения и выявления подозрительных/непрозрачных источников, которые не подлежат разглашению.

Какие именно проверки после заявления клиента о сборе донатов проводит банк?

Мы осуществляем анализ полученных данных от клиента и отрабатываем каждое обращение с индивидуальным подходом, основываясь на требованиях действующего законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, которые регулируют отношения в сфере банковской деятельности.

Отработка обращения клиента занимает от нескольких минут до 24 часов. В некоторых индивидуальных ситуациях отработка может занять больше времени, если нам необходима дополнительная информация от клиента.

Предоставить информацию о благотворительном сборе клиент может как через удаленные каналы, а именно 3700, чат-online, так и через отделение банка. При добавлении документов таким образом клиенту нужно лишь предоставить необходимую информацию в чат с сотрудником.

Обязательно ли физлицо должно получать статус волонтера?

Статус волонтера не является обязательным для клиентов, которые проводят благотворительные сборы, не несущие характер волонтерской деятельности для помощи военным. Установление статуса «Волонтер» требует большего количества подтверждающих данных, подробный перечень которых клиент получает индивидуально после обработки обращения.

Какие могут быть препятствия для физлица, чтобы проводить благотворительный сбор средств?

Препятствий нет, если клиент может предоставить подтверждающие данные о целях благотворительного сбора. Банк может отказать проводить безлимитные зачисления средств, если не предоставлено подтверждение цели сбора и использования средств.

Продолжит ли банк тщательно отслеживать операции клиента после того, как он завершил сбор донатов?

Банк на постоянной основе проверяет операции клиентов на рискованность, независимо от того, проводил ли он до этого благотворительные сборы, или нет.

Как часто в работе Приватбанка случаются поддельные сборы, которые лишь маскировались под благотворительные, но в действительности оказываются чем-то другим?

Всегда есть мошенники, но банк проводит на постоянной основе достаточные меры по выявлению и прекращению такой деятельности.

Были ли случаи, когда банк останавливал сборы из-за того, что деньги (переводы) поступали из подозрительных/непрозрачных источников?

В банке работают эффективные алгоритмы определения и выявления подозрительных/непрозрачных источников, которые не подлежат разглашению.

Как люди, обычно, жертвуют средства — это лишь переводы между счетами, или есть и наличные?

Банк не ограничивает клиентов в части каналов для пожертвований. Клиенты используют следующие способы для благотворительных взносов: переводы со счетов украинских банков, переводы из-за рубежа, переводы между счетами Приватбанка, наличные и безналичные пополнения в терминалах и банкоматах.

Чему именно, по вашим наблюдениям, чаще всего были посвящены сборы донатов?

До полномасштабного вторжения, в 2021 году, например, чаще всего сборы посвящались лечению. В 2022-м — больше всего сборов было для пострадавших от российской агрессии и на нужды ВСУ. Та же цель наблюдалась в 2023-м и по сей день.

Для кого чаще всего собирают средства — для себя или кого-то другого?

Чаще всего люди собирали и собирают деньги для кого-то.