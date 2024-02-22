Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов
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Что предлагает НБУ
Отмечается, что изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.
В частности, в связи с этим предусматривается:
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дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;
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уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;
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уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.
Как отмечают в регуляторе, такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».
Что это дает банкам
Предлагается, что банки будут дополнительно раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов.
Это могут быть, например, номера платежных карт обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименование поставщика платежных услуг контрагента.
Комментарии - 15
Хотя по закону 3 дня если банк не нашёл решения он передаёт дело в НБУ, а вообще если у банка нет законных пiдстав (то есть если клиент не нарушил закон) блокировать деньги, по этому я даю вам 100% что ни один банк не даст вам бумажку, что вы нарушили ст закона такой то пунк и вам было заблокировано деньги и что идёт какое либо разбирательство:)
Все банки это такой же махинационный центр:)
Кто не знает все банки имеют статус первынный орган мониторинга, то есть на ровне с кассами, обменниками, адвокатами, нотариусами и т. д. А они могут блочить только по запросу державных органов, но ни как не по жалобе, или своему личному разбирательству.