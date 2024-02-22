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22 февраля 2024, 10:10 Читати українською

НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года № 267.

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Что предлагает НБУ

Отмечается, что изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

В частности, в связи с этим предусматривается:

  • дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

  • уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;

  • уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Как отмечают в регуляторе, такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Что это дает банкам

Предлагается, что банки будут дополнительно раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов.

Это могут быть, например, номера платежных карт обоих контрагентов операции (как плательщика, так и получателя средств), а также наименование поставщика платежных услуг контрагента.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 15

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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 февраля 2024, 10:25
#
Так это давно пора было сделать, у нас полиция 100% пассивна, они подают запросы в банк, а банк им отвечает извините эт банк тайна идите в суд :D хотя чтобы что-то давать, нужно сначала обучить *кибер полицию* работать как кибер полиция)
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+220
Злий Інвестор
Злий Інвестор
22 февраля 2024, 10:29
#
Ну правильно. Це зроблено тому, що в поліції дуже часто сидить опер Вася, котрий шукає бізнеси з яких можна збити грошенят. Тому і потрібна була незалежна інстанція, що оцінювала б чи дійсно вартує надати людині доступ.
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 февраля 2024, 10:34
#
Банки делают тоже самое, блокируют счёт клиента, и никуда не подают ни в какие органы, а тупо держат в обороте данную сумму.
Хотя по закону 3 дня если банк не нашёл решения он передаёт дело в НБУ, а вообще если у банка нет законных пiдстав (то есть если клиент не нарушил закон) блокировать деньги, по этому я даю вам 100% что ни один банк не даст вам бумажку, что вы нарушили ст закона такой то пунк и вам было заблокировано деньги и что идёт какое либо разбирательство:)
Все банки это такой же махинационный центр:)
Кто не знает все банки имеют статус первынный орган мониторинга, то есть на ровне с кассами, обменниками, адвокатами, нотариусами и т. д. А они могут блочить только по запросу державных органов, но ни как не по жалобе, или своему личному разбирательству.
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+12
MaxTirpiz
MaxTirpiz
22 февраля 2024, 11:05
#
Ты совсем глупый ? Когда банк блокирует карту он в первую очередь руководствуется своим внутренним комплаенсом, а они в разных банках могут отличатся в части определения рисковых операций . И причину блокировки банк может не называть. А сам комплаенс — это коммерческая тайна, которую пэрэсичным не покажут
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 февраля 2024, 12:03
#
MaxTirpiz ты хочешь сказать что законы банка, важнее закона Украины?) я лишь пишу что банки не соблюдают законы и это факт.
+
0
Riojas
Riojas
22 февраля 2024, 11:10
#
Вот именно, это — основная проблема мегареестра, который создали наши можновладці. Да, вся информация есть, но в десятке отдельных источников и на доступ к каждому делался запрос. Так как минимум можно отследить кто и зачем запрашивал доступ.
+
0
financialGenius
financialGenius
22 февраля 2024, 10:55
#
У нас полиция не поэтому пассивна , сталкивался два раза с действиями полиции , жесткие телесные закрывали с чистым листком и ничего там не было … писал в прокуратуру заявление на восстановление дела, но тоже после этого никто ничего не сделал . Просто крышевание ОПГ и если не на тех пишет то ничего никто там делать не будет, а вот бизнес пощимить или сдать своим подельникам с ОПГ это запросто делают …
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0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
22 февраля 2024, 11:00
#
А я пишу так как лично сталкивался с кибер)) потому кибер там просто слово)У них нет полномочий, нет доступа к оф имейлу киберполиции чтобы делать запросы куда либо, они делятся на старую полицию, кол центр, и кибер, и вот чтобы вести расследование должны подать запрос на биржу с оф имейла кибер полиции, на бирже поддержка говорит да если оф запрос будет с имейла полиц гов юа, мы дадим все док-ва+ фото открытого дела, но у них ничего этого нет, более того *головный следователь кибер полиции* как мне сказали, спросил, а что такое криптовалюта и бинанс биржи и т. д. и тп) вот и на этом закончилось
+
+86
Riojas
Riojas
22 февраля 2024, 10:31
#
И в оберег сразу выгружайте, с выпиской по остаткам.
+
+117
Silumin
Silumin
22 февраля 2024, 10:47
#
Правильно, товариш воєнком має одразу знати, скільки грошей можна вимагати з кожного потенційного ухилянта!
+
+45
veritas69
veritas69
22 февраля 2024, 11:09
#
Та уже пофиг. работаем на опережение тупых законов
+
+57
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
22 февраля 2024, 11:17
#
Карты надо разгрузить до 0
+
+45
Mr Bungle
Mr Bungle
22 февраля 2024, 11:18
#
В нашій країні все робиться, щоб ніхто не тримав грощі в банку, де завгодно-за кордоном, в нерухомості, в тещі але не в банку.
+
0
bonv
bonv
22 февраля 2024, 11:59
#
Чим дальше в ліс, тим страшніше © Гірше ж точно не буде? ©
+
0
bonv
bonv
22 февраля 2024, 12:00
#
Штрафи і пені та відосики про все добре і гірше ж точно не буде ©
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