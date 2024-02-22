НБУ хочет предоставить госорганам доступ к номерам банковских карт клиентов

Нацбанк предлагает для общественного обсуждения изменения к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что предлагает НБУ

Отмечается, что изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 622 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины.

В частности, в связи с этим предусматривается:

дополнить перечень информации, которая составляет банковскую тайну и раскрывается банками по запросам уполномоченных государственных органов;

уточнить вид информации, составляющую банковскую тайну и которую имеет право предоставлять Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых Национальным банком Украины, во время проведения которых банки обязаны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию, составляющую банковскую тайну.

Как отмечают в регуляторе, такие нормы содержат проект постановления Правления Национального банка Украины «Об утверждении Изменений к Правилам хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны».

Что это дает банкам

Предлагается, что банки будут дополнительно раскрывать по запросу госорганов информацию об уникальных идентификаторов и/или номерах эмиссионных платежных инструментов.