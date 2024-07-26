Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 26 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,1977 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 26 июля установил официальный курс евро на уровне 44,68 грн (на 25 июля курс был установлен на уровне 44,70 грн). Европейская валюта подешевела на 2 копейки.

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