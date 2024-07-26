В Британии Coinbase оштрафовали на $4,5 млн и отток капитала из спотовых Ethereum-ETF: что нового

Регулятор Великобритании оштрафовал подразделение Coinbase на $4,5 миллиона

Управление по финансовому регулированию (FCA) Великобритании оштрафовало подразделение биржи Coinbase на 3,5 млн фунтов стерлингов (около $4,5 млн). Организацию обвинили в обслуживании высокорисковых клиентов.

Под санкции попала компания CB Payments Limited, входящая в коммерческую группу Coinbase Group. Согласно прессрелизу, фирма не осуществляет криптотранзакции, однако служит шлюзом для доступа к платформе.

В управлении подчеркнули, что у CB Payments Limited нет лицензии на предоставление услуг в сфере виртуальных активов. Организация подписала добровольное соглашение (VREQ) об изменении своей структуры в рамках мер по контролю за финансовыми преступлениями в октябре 2020 года.

В то же время, согласно релизу FCA, фирма продолжила предоставлять услуги по доступу к платформе Coinbase для клиентов, подпадающих под определение высокорисковых.

В общей сложности таких насчитывается 13 416, отметили в Управлении. 31% из них внесли почти около $25 млн. Эти средства были потрачены на выполнение различных криптотранзакций с помощью других организаций Coinbase Group на общую сумму $226 млн.

По данным FCA, фирма согласилась выплатить штраф. С учетом этого сумма взыскания будет понижена на 30%.

Отток капитала из сектора спотовых Ethereum-ETF достиг более $152 миллионов

25 июля 2024 г. в американском секторе спотовых Ethereum-ETF был зафиксирован чистый суточный отток капитала в размере $152,3 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Фонд Grayscale Investments потерял уже более $1 млрд по причине фиксации прибыли и перераспределения средств инвесторами.

За подавляющим большинством позиций прослеживается приток денежных средств. Положительной динамикой отличились шесть фондов.

Значительный показатель оттока в секторе обусловлен тем, что инвесторы Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) продолжают выводить свои активы. Фонд потерял в общей сложности $1,16 млрд по состоянию на 25 июля.

В Австралии HSBC ввел запрет на транзакции клиентов на криптобирже

С 24 июля 2024 года австралийское подразделение международного банка HSBC начало блокировать транзакции на криптовалютные биржи. Это явствует из обращения организации к клиентам, которое распространяется в сети.

«С 24 июля HSBC будет блокировать платежи со счетов и карт, которые, как мы считаем, направлены на криптобиржи, для вашей защиты. В то же время, вы сможете проводить транзакции по выводу средств с таких платформ на ваши счета. Также изменение не затронет другие операции», — говорится в обращении.

В организации объяснили свое решение заботой о клиентах, сославшись на отчет Комиссии по конкуренции и защите прав Австралии (ACCC). Согласно ему, только в 2023 году граждане страны потеряли $171 млн в результате финансовых махинаций, преимущественно в криптосфере.

Следует отметить, что сообщение о блокировке транзакций также появилось и на сайте австралийского подразделения HSBC.

По данным местных СМИ, в той или иной степени подобные ограничения ввели еще четыре финансовых контрагента — CBA, NAB, Westpac и ANZ.

В BlackRock опровергли появление новых криптовалютных ETF на рынке

Глава отдела цифровых активов компании BlackRock Роберт Митчник считает, что новые криптовалютные ETF вряд ли выйдут на рынок в ближайшее время. Об этом он заявил в рамках конференции Bitcoin Conference 2024, которая проходит с 25 по 27 июля.

В ходе конференции Митчник принял участие в дискуссии с аналитиком Bloomberg Intelligence Джеймсом Сейффартом. Они затронули несколько важных тем, включая появление новых криптовалютных ETF, а также инвестиций крупных компаний в биткоин.

«Я не думаю, что мы увидим длинный список ETF. Возьмем, например, биткоин, сегодня на него приходится около 55% всей капитализации крипторынка. В Ethereum доля составляет 18%. Следующий предполагаемый базовый актив занимает около 3%, он просто не отвечает требованиям ликвидности, зрелости и тому подобное», — отметил Митчник.

Представитель BlackRock не сказал напрямую, о каком криптоактиве идет речь. Но, возможно, это Solana. Согласно CryptoRank доля этого актива составляет 3,28%.