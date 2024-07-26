В Украину начнет заходить больше валюты — глава Нацбанка

Глава Национального банка Андрей Пышный прогнозирует, что в скором времени в Украину начнет заходить больше валюты. Об этом говорится в его Facebook.

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«В настоящее время существуют все предпосылки для устойчивой ситуации на валютном рынке. Вскоре начнет поступать валюта от продажи нового урожая, а морской коридор позволяет активно экспортировать агропродукцию и другие товарные группы. Также мы ожидаем поступления $3,9 млрд от Соединенных Штатов Америки уже на следующей неделе», — сказал Пышный.

С начала июля 2024 г. официальный курс снизился с 40,5 грн/долл. до 41,2 грн/долл., причем в третьей декаде месяца фиксировали рекордный курс почти 41,5 грн/долл.

По словам Пышного, Национальный банк будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для покрытия структурного дефицита валюты, поддержания двусторонних курсовых колебаний и сглаживания чрезмерной волатильности.

Напомним, что НБУ оставил учетную ставку на уровне 13%.