Пышный заверил: Устойчивость валютного рынка восстановлена

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Что происходит на валютном рынке

«Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов», — сказал он на пресс-брифинге.

«Национальный банк четко отмечал, что будет присутствовать на валютном рынке и соответствующим образом реагировать на любые деструктивные факторы и чрезмерную волатильность», — добавил Пышный.

Падение курса

На прошлой неделе официальный курс гривны упал до нового минимума — 41,4912 грн/$1. С учетом этого с начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 9,2%, или на 3,49 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости — на 13,4%, или на 4, 93 грн.

Однако на этой неделе НБУ повысил его до 41,2174 грн/$1, а его справочное значение к 12:00 четверга составило 41,1836 грн/$1. В результате с начала июля официальный курс гривны упал на 1,9% или на 76 коп., тогда как в июне его снижение замедлилось до 3 коп. после ослабления в мае на 90 коп.