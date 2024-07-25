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25 июля 2024, 18:13 Читати українською

Пышный заверил: Устойчивость валютного рынка восстановлена

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о восстановлении устойчивости валютного рынка и намерении центробанка ее поддерживать, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил о восстановлении устойчивости валютного рынка и намерении центробанка ее поддерживать, пишет «Интерфакс-Украина».►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто происходит на валютном рынке«Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов», — сказал он на пресс-брифинге.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что происходит на валютном рынке

«Мы видим, что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов», — сказал он на пресс-брифинге.

«Национальный банк четко отмечал, что будет присутствовать на валютном рынке и соответствующим образом реагировать на любые деструктивные факторы и чрезмерную волатильность», — добавил Пышный.

Падение курса

На прошлой неделе официальный курс гривны упал до нового минимума — 41,4912 грн/$1. С учетом этого с начала 2024 года доллар по официальному курсу стал дороже на 9,2%, или на 3,49 грн, а с момента перехода Нацбанка 3 октября 2023 года в режим управляемой гибкости — на 13,4%, или на 4, 93 грн.

Однако на этой неделе НБУ повысил его до 41,2174 грн/$1, а его справочное значение к 12:00 четверга составило 41,1836 грн/$1. В результате с начала июля официальный курс гривны упал на 1,9% или на 76 коп., тогда как в июне его снижение замедлилось до 3 коп. после ослабления в мае на 90 коп.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
nitrolog
nitrolog
25 июля 2024, 18:57
#
«Герой, який потрібен місту, а не той кого заслужили»

потужний менеджер…
а де ти був пан Пишний, коли валюта летіла вгору?
Чому одразу не демонструвати валютному ринку її стійкість)))
+
+15
potator
potator
25 июля 2024, 19:12
#
Кто владеет спекуляцией тот потужный менеджер
+
0
Вакуленко Павел
Вакуленко Павел
25 июля 2024, 19:59
#
Агенство Fitch снизило рейтинг Украины после соглашения о реструктуризации долга
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