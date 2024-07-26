Курс валют на 26 июля: доллар в банках подешевел на 11 копеек, евро — на 15 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара потерял 11 копеек в покупке и 5 копеек в продаже. Евро подешевело на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и на 7 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,05−41,60 грн. Евро покупают за 44,55 грн, а продают за 45,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,43−41,55, евро — 45,00−45,18 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,10−41,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,61−44,65 грн/евро.

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