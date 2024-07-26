Ежедневно тысячи пользователей сталкиваются с рисками, связанными с приемом «теневых» активов. Это может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери, блокировку аккаунтов и даже уголовную ответственность. В некоторых случаях пользователи могут стать мишенями для мошенников, потерять все свои средства или даже быть арестованными за отмывание денег, связанных с терроризмом или другими преступлениями.

Известный украинский сервис мониторинга онлайн обменников Obmify, который зарекомендовал себя как надежный и безопасный агрегатор, знает, как уберечь деньги и нервы клиентов с помощью новейшего AML сервиса. В этой статье мы рассмотрим, что такое AML проверка криптовалюты, зачем она нужна, как отмывают грязную крипту, и как ACL-service, рекомендованный Obmify, помогает предотвращению неприятных ситуаций.

Что такое AML проверка криптовалюты?

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс процедур, регуляций и законов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В контексте криптовалюты AML проверка означает анализ и подтверждение «чистоты» цифровых активов, поступающих на ваш кошелек.

Проверка криптовалюты: зачем это нужно и почему это важно?

В криптомире каждая транзакция записывается на блокчейн, что позволяет отслеживать движение активов. Однако без AML проверки невозможно определить, связаны ли эти операции с теневой деятельностью. Проверить криптовалюту значит избежать связей с нежелательными монетами или токенами, полученными нечестным путем, что может привести к блокировке вашего кошелька или даже к юридической ответственности. Кстати, согласно украинскому законодательству, за прием «теневых» монет или токенов может грозить ответственность по закону.

Как отмывают «нечестно полученную» криптовалюту?

Отмывание «теневой» крипты включает серию транзакций для сокрытия ее происхождения. Цифровая монета или токен может быть перемещена через различные криптосервисы и площадки с целью создания сложной цепочки для расследования. Такие процедуры могут включать миксеры, децентрализованные обменники или даже банковские счета для обмена на фиатные валюты. Это создает дополнительные риски для клиентов, которые могут невольно стать участниками сомнительных транзакций.

Как уберечь себя от «сомнительных цифровых переводов»?

Чтобы избежать проблем с законом и предотвратить блокировку или потерю цифровых активов, пользователям рекомендуется использовать сервисы для AML проверки.

Такие сервисы встроены в централизованные криптобиржи типа Binance и White Bit. Но есть ряд объективных причин, почему не всем нравятся централизованные большие биржи. Во-первых, это обязательное прохождение KYC. Биржевая KYC означает раскрытие личных данных, и, учитывая случаи блокировки банковских счетов клиентов в Украине за те или иные правонарушения, можно предсказать и блокировку счетов на биржах в недалеком будущем. Прошел KYC = перестал быть анонимным клиентом. Во-вторых, централизованные биржи не обеспечивают прозрачности своих действий и действуют на собственное усмотрение, чем часто компрометируют технологию блокчейна в целом.

При пользовании холодными и децентрализованными кошельками, для которых не нужно проходить KYC, встроенной AML проверки нет. Вместо этого пользователи децентрализованных кошельков могут быть уверены, что их цифровые активы не будут заблокированы каким-то конкретным регулятором, а решения по связанным рискам можно оспорить на основании результатов анализа различных внешних AML сервисов. Один из таких сервисов — ACL-service, рекомендованный Obmify.

Как работает ACL-сервис?

Это инновационная система анализа данных в различных сетях. На данный момент доступен пользовательский интерфейс в виде телеграм-бота (работающего на базе полученной аналитики от ACL), используя который можно минимизировать риски нежелательных цифровых транзакций. Основной функционал сервиса включает:

Проверка кошелька: анализ активности кошелька на предмет связей с сомнительными, теневыми, мошенническими цифровыми активами (полный список всех меток на сайте).

Проверка транзакций: анализ цифровых активов, участвующих в транзакции, на наличие нежелательной смеси из сомнительных источников.

Установка кошелька на автоматическую проверку: регулярный анализ кошелька на предмет новых входящих транзакций, что очень актуально для настройки автоматического процессинга, например для обменников.

AML расследование: помощь с подготовкой отчетов для аналитических и регулирующих органов.

Компания предоставляет услуги как для физических лиц, так и для бизнес-клиентов. Стоит отметить, что для физических лиц система дает первые три AML проверки бесплатно, последующие же AML запросы начинаются от $1/шт. Именно столько стоит спокойствие и уверенность при работе с криптой.

Что нужно делать, если вы стали жертвой скама?

Если вы стали жертвой скама или кражи средств, важно действовать быстро:

Заказать AML расследование «сомнительной» транзакции через ACL-service. Собрать все доказательства и обратиться в правоохранительные органы для открытия дела.

Практика показывает, что с такой экспертизой специализированные органы оперативно берутся за дело, потому что имеют возможность сразу проанализировать результаты AML экспертизы.

Если даже часть цифровых активов прошла по централизованной бирже, то через KYC можно «вытащить» информацию о злоумышленнике. Мы же помним про KYC и прозрачность?

Заключение

Obmify, как известный и безопасный мониторинг онлайн обменников, рекомендует использование ACL-service для минимизации рисков потери денег через прием «теневой» крипты. Этот сервис предоставляет клиентам возможность проверять свои кошельки, транзакции и избегать проблем с законом. ACL поддерживает идею децентрализации и является неотъемлемой частью современного рынка криптовалют, обеспечивая потребности клиентов в безопасности и финансовой прозрачности. Помните, при операциях с криптовалютой вы берете ответственность за чистоту средств на себя.