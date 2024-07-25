АМКУ разрешил покупку lifecell французским миллиардером за $525 млн

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку на французском DVL Telecom украинского оператора lifecell, пишет Forbes.

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Французский миллиардер Ксавье Ньель готов купить оператора за $525 млн. Потенциально это крупнейшее соглашение десятилетия вместе с покупкой провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля».

25 июля АМКУ рассмотрел заявку по получению контроля компанией DVL Telecom над ООО «Глобал Билги», «Лайфселл» и «Укртауэр». Первый дедлайн АМКУ по рассмотрению заявки закончился 18 июля.

По результатам заседания Комитет разрешил приобретение компаний.

DVL Telecom — «дочка» французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

Потенциально приобретение lifecell и «Датагруп-Воля» будет одним из самых больших M&A в Украине за последнее десятилетие. Французский миллиардер Ньель готов заплатить за третьего по числу абонентов оператора $525 млн.

Сумма сделки по приобретению «Датагруп-Volia» может быть $120 млн, писал ранее Forbes. CEO провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля» и руководитель будущей объединенной компании Михаил Шелемба в интервью Forbes называл эту оценку «скромной».

По итогам 2023 года доход lifecell вырос на 24,4% — до 11,7 млрд грн, прибыль достигла 2,5 млрд грн против 972,3 млн грн годом ранее. Число абонентов на конец 2023-го составило 11,7 млн.