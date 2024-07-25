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25 июля 2024, 18:37 Читати українською

АМКУ разрешил покупку lifecell французским миллиардером за $525 млн

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку на французском DVL Telecom украинского оператора lifecell, пишет Forbes.

Антимонопольный комитет 25 июля одобрил заявку на покупку на французском DVL Telecom украинского оператора lifecell, пишет Forbes.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПодробностиФранцузский миллиардер Ксавье Ньель готов купить оператора за $525 млн.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

Французский миллиардер Ксавье Ньель готов купить оператора за $525 млн. Потенциально это крупнейшее соглашение десятилетия вместе с покупкой провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля».

25 июля АМКУ рассмотрел заявку по получению контроля компанией DVL Telecom над ООО «Глобал Билги», «Лайфселл» и «Укртауэр». Первый дедлайн АМКУ по рассмотрению заявки закончился 18 июля.

По результатам заседания Комитет разрешил приобретение компаний.

DVL Telecom — «дочка» французской инвесткомпании NJJ Capital, принадлежащей миллиардеру Ксавье Ньелю. DVL — это аббревиатура названий компаний Datagroup, Volia, lifecell, которые объединятся в одну компанию после завершения сделки.

Потенциально приобретение lifecell и «Датагруп-Воля» будет одним из самых больших M&A в Украине за последнее десятилетие. Французский миллиардер Ньель готов заплатить за третьего по числу абонентов оператора $525 млн.

Сумма сделки по приобретению «Датагруп-Volia» может быть $120 млн, писал ранее Forbes. CEO провайдера фиксированного интернета «Датагруп-Воля» и руководитель будущей объединенной компании Михаил Шелемба в интервью Forbes называл эту оценку «скромной».

По итогам 2023 года доход lifecell вырос на 24,4% — до 11,7 млрд грн, прибыль достигла 2,5 млрд грн против 972,3 млн грн годом ранее. Число абонентов на конец 2023-го составило 11,7 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
seaman
seaman
25 июля 2024, 19:20
#
Сотрудники датагруп/воли приход этого нового инвестора не ощутили на себе
+
0
KValera
KValera
25 июля 2024, 20:08
#
Seaman. А когда DVL Telecom выкупил датагруп?
+
0
82845392
82845392
25 июля 2024, 20:18
#
Это ж от стратегии зависит. Если это просто +1 актив (а, судя по внешним признакам, так и есть — этот DVL и не гуглится толком, только родительская NJJ Capital с неработающим сайтом в домене «.org», лол) — ну проведут аудит, поставят какой-то свой менеджмент, если посчитают нужным, что-то оптимизируют, и будут себе работать дальше, пока норма прибыли устраивает. Был бы это какой-то «профильный» телеком с планами захвата украинского рынка — можно было ожидать полной перестройки деятельности, перехода на стандарты/процессы нового владельца, интеграция с его системами и прочее.
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