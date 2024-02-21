Microsoft в ближайшие два года увеличит инвестиции в искусственный интеллект и облачную инфраструктуру в Испании на $2,1 млрд. Об этом сообщил президент компании Брэд Смит.
Microsoft инвестирует более $2 миллиарда в сферу искусственного интеллекта и облачную инфраструктуру в Испании
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По его словам, инвестиции выходят за рамки простого строительства центров обработки данных и являются «свидетельством 37-летней приверженности Испании, ее безопасности, развитию и цифровой трансформации ее правительства, бизнеса и населения».
Президент Испании Педро Санчес опубликовал фотографию со встречи со Смитом и поблагодарил его за доверие к испанской экономике.
«Сотрудничество государственного и частного секторов необходимо для успешного решения задач цифровой трансформации», — заявил он.
Напомним
«Минфин» писал, что ИИ-стартап Figure по созданию роботов-гуманоидов ведет переговоры о финансировании с Microsoft и OpenAI. В общей сложности компания планирует найти до $500 млн на развитие проекта.
24 января 2024 года корпорация Microsoft достигла исторической рыночной оценки в $3 трлн, что является очередным примером того, как оптимизм по поводу искусственного интеллекта способствовал развитию техногиганта.
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