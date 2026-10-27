Меньше гостей, выше чеки: как изменился ресторанный бизнес Украины за год

Ресторанный бизнес Украины завершает осень с неоднозначными результатами: гости оставляют больше денег за один визит, но это не везде помогает заведениям увеличивать выручку. В Харькове он вырос на 20%, в Запорожье — на 17%, тогда как в Киеве сократился на 5%. В то же время именно столица зафиксировала наибольшее падение посещаемости среди семи исследованных городов. Данные Poster показывают , как при одинаковой тенденции роста среднего чека меняется ситуация на ресторанном рынке в разных регионах Украины.

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Харьков и Запорожье нарастили выручку, пока Киев теряет

По данным Poster, с 1 сентября по 18 октября 2026 года выручка заведений питания выросла в пяти из семи исследованных городов Украины. Лучшую динамику показали Харьков (+20%) и Запорожье (+17%). В Киеве же выручка сократилась на 5%, а во Львове — на 2%.

Посещаемость снизилась в пяти городах. Наибольшее падение кроме Киева зафиксировали во Львове (-17%) и Днепре (-14%). В то же время в Запорожье количество посещений выросло на 24%, а в Харькове — на 4%.

Управляющий заведениями Bull Butcher&Wine и California в Запорожье Игорь Гемпель связывает стабильность работы местных ресторанов с относительной устойчивостью ситуации на рынке и приездом людей из других городов и стран. По его словам, часть планировавших уехать жителей сделала это раньше, а некоторые впоследствии вернулись.

«При этом в город постоянно приезжают люди из других городов и стран — журналисты, представители иностранных делегаций и международных организаций. В частности, благодаря этому трафик в наших заведениях остается примерно на том же уровне», — отметил Гемпель.

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Почему рост среднего чека не гарантирует большей выручки

Средний чек в сентябре и первой половине октября вырос во всех семи попавших в исследование городах. Больше всего — в Запорожье (+27%), Ивано-Франковске (+20%) и Днепре (+18%). В Киеве показатель увеличился на 15%, во Львове — на 16%, в Харькове — на 13%, а в Одессе — на 11%.

Однако большая сумма в одном чеке не обязательно означает, что заведение получает больше дохода в целом. Если клиенты приходят реже, рост среднего чека может не компенсировать потерю посещений. Кроме того, на этот показатель влияют не только цены в меню, но и изменения в выборе гостей: они могут заказывать меньше блюд, но более дорогих или чаще добавлять в заказ напитки и другие позиции.

«На средний чек влияют разные факторы: повышение цен в меню, изменение себестоимости продуктов, а также поведение самих гостей», — пояснил соучредитель и CEO Poster Родион Ерошек.

По его словам, оценивать состояние ресторанного бизнеса нужно одновременно по выручке, посещаемости и среднему чеку, ведь каждый из этих показателей отражает другую сторону работы заведения. Даже рост среднего чека не свидетельствует об увеличении прибыли, если параллельно возрастают издержки или сокращается количество заказов.

Львовские рестораны почувствовали сокращение офисного спроса

На ситуацию в отдельных заведениях влияют и перемены в деловой активности городов. Владимир Гнатюк, соучредитель и CEO сети пиццерий 1708 года, рассказал, что посещаемость их проектов за год снизилась на 8−20%. Больше всего это ощутили заведения в бизнес-центрах.

«Наибольшее падение — в бизнес-центрах из-за произошедших в июле событий. Тогда все колл-центры съехали из арендованных офисов. И оказалось, что во Львове их было очень много», — отметил Гнатюк.

В то же время, по его словам, релокация бизнеса во Львов не привела к росту арендных ставок для ресторанов. Напротив, перед зимним сезоном некоторые арендодатели согласились снизить арендную плату на 20−30%. Среди дополнительных затрат для заведений остаются генераторы, а с приближением зимы бизнес готовится к сезонному уменьшению посещаемости.

Таким образом, осенние результаты ресторанного рынка демонстрируют разную динамику в регионах и неодинаковые условия работы заведений. В Киеве рост среднего чека не компенсировал сокращение посещаемости, тогда как в Харькове и Запорожье выручка увеличилась. Для оценки финансового состояния ресторанов важно учитывать не только суммы в чеках, но количество гостей и расходы бизнеса.

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