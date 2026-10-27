Меньше гостей, выше чеки: как изменился ресторанный бизнес Украины за год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2026, 20:00 Читати українською

Меньше гостей, выше чеки: как изменился ресторанный бизнес Украины за год

Ресторанный бизнес Украины завершает осень с неоднозначными результатами: гости оставляют больше денег за один визит, но это не везде помогает заведениям увеличивать выручку. В Харькове он вырос на 20%, в Запорожье — на 17%, тогда как в Киеве сократился на 5%. В то же время именно столица зафиксировала наибольшее падение посещаемости среди семи исследованных городов. Данные Poster показывают, как при одинаковой тенденции роста среднего чека меняется ситуация на ресторанном рынке в разных регионах Украины.

Ресторанный бизнес Украины завершает осень с неоднозначными результатами: гости оставляют больше денег за один визит, но это не везде помогает заведениям увеличивать выручку.
В ходе отдельного опроса значительная доля рестораторов также сообщила о снижении рентабельности бизнеса. ФОТО: Pexels.
Добавить как предпочтительный источник в Google

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Харьков и Запорожье нарастили выручку, пока Киев теряет

По данным Poster, с 1 сентября по 18 октября 2026 года выручка заведений питания выросла в пяти из семи исследованных городов Украины. Лучшую динамику показали Харьков (+20%) и Запорожье (+17%). В Киеве же выручка сократилась на 5%, а во Львове — на 2%.

Посещаемость снизилась в пяти городах. Наибольшее падение кроме Киева зафиксировали во Львове (-17%) и Днепре (-14%). В то же время в Запорожье количество посещений выросло на 24%, а в Харькове — на 4%.

Управляющий заведениями Bull Butcher&Wine и California в Запорожье Игорь Гемпель связывает стабильность работы местных ресторанов с относительной устойчивостью ситуации на рынке и приездом людей из других городов и стран. По его словам, часть планировавших уехать жителей сделала это раньше, а некоторые впоследствии вернулись.

«При этом в город постоянно приезжают люди из других городов и стран — журналисты, представители иностранных делегаций и международных организаций. В частности, благодаря этому трафик в наших заведениях остается примерно на том же уровне», — отметил Гемпель.

Читайте также: До 1 декабря правила бронирования снова перепишут: чем могут заменить квоты

Почему рост среднего чека не гарантирует большей выручки

Средний чек в сентябре и первой половине октября вырос во всех семи попавших в исследование городах. Больше всего — в Запорожье (+27%), Ивано-Франковске (+20%) и Днепре (+18%). В Киеве показатель увеличился на 15%, во Львове — на 16%, в Харькове — на 13%, а в Одессе — на 11%.

Однако большая сумма в одном чеке не обязательно означает, что заведение получает больше дохода в целом. Если клиенты приходят реже, рост среднего чека может не компенсировать потерю посещений. Кроме того, на этот показатель влияют не только цены в меню, но и изменения в выборе гостей: они могут заказывать меньше блюд, но более дорогих или чаще добавлять в заказ напитки и другие позиции.

«На средний чек влияют разные факторы: повышение цен в меню, изменение себестоимости продуктов, а также поведение самих гостей», — пояснил соучредитель и CEO Poster Родион Ерошек.

По его словам, оценивать состояние ресторанного бизнеса нужно одновременно по выручке, посещаемости и среднему чеку, ведь каждый из этих показателей отражает другую сторону работы заведения. Даже рост среднего чека не свидетельствует об увеличении прибыли, если параллельно возрастают издержки или сокращается количество заказов.

Львовские рестораны почувствовали сокращение офисного спроса

На ситуацию в отдельных заведениях влияют и перемены в деловой активности городов. Владимир Гнатюк, соучредитель и CEO сети пиццерий 1708 года, рассказал, что посещаемость их проектов за год снизилась на 8−20%. Больше всего это ощутили заведения в бизнес-центрах.

«Наибольшее падение — в бизнес-центрах из-за произошедших в июле событий. Тогда все колл-центры съехали из арендованных офисов. И оказалось, что во Львове их было очень много», — отметил Гнатюк.

В то же время, по его словам, релокация бизнеса во Львов не привела к росту арендных ставок для ресторанов. Напротив, перед зимним сезоном некоторые арендодатели согласились снизить арендную плату на 20−30%. Среди дополнительных затрат для заведений остаются генераторы, а с приближением зимы бизнес готовится к сезонному уменьшению посещаемости.

Таким образом, осенние результаты ресторанного рынка демонстрируют разную динамику в регионах и неодинаковые условия работы заведений. В Киеве рост среднего чека не компенсировал сокращение посещаемости, тогда как в Харькове и Запорожье выручка увеличилась. Для оценки финансового состояния ресторанов важно учитывать не только суммы в чеках, но количество гостей и расходы бизнеса.

Читайте также: Цена мечты: сколько стоит открыть ресторан

Добавить как предпочтительный источник в Google
Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает One Two и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами