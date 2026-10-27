Украина рискует потерять более 400 млн евро помощи от ЕС: в чем причина

Украина рискует недополучить более 400 млн евро финансирования от Европейского Союза из-за задержки принятия Антикоррупционной стратегии на 2026−2030 годы. Страна уже дважды пропустила установленные сроки выполнения соответствующего обязательства. Об этом сообщает Центр экономической стратегии (ЦЭС).

Добавить как предпочтительный источник в Google

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

27 октября более 50 общественных организаций обратились в Верховную Раду с призывом безотлагательно рассмотреть и принять законопроект № 15230-д об утверждении Антикоррупционной стратегии на 2026−2030 годы.

Что задерживает принятие документа

По информации общественных организаций, почти весь текст антикоррупционной стратегии уже согласован. Нерешенными остаются положения, составляющие менее 1% документа. В то же время, именно они касаются ограничения политического влияния на правоохранительную систему.

В частности, речь идет о таких изменениях:

Предоставление руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) права самостоятельно открывать уголовные производства в отношении народных депутатов без разрешения Генерального прокурора.

Введение конкурсного подбора руководителей Офиса Генерального прокурора, Государственного бюро расследований и Национальной полиции с привлечением независимых экспертов.

Пересмотр так называемых «правок Лозового», сроков давности привлечения к уголовной ответственности и расширения подследственности НАБУ.

Проведение реформы адвокатуры.

Общественные организации отмечают, что утверждение Стратегии само по себе не изменит действующее законодательство. Для реализации предусмотренных реформ необходимо будет принимать отдельные законы.

Сколько денег может потерять Украина

По данным общественных организаций, принятие Антикоррупционной стратегии является условием получения около €420 млн (более 21 млрд грн) в рамках программы Ukraine Facility. Еще €64,4 млн связаны с утверждением Государственной антикоррупционной программы.

Таким образом, общая сумма финансирования, связанного с выполнением этих двух обязательств, составляет около €484,4 млн.

Как объясняет экономист ЦЭС Богдан Слуцкий, масштаб потенциально недополученного финансирования сравним с недельными расходами на денежное довольствие военнослужащих.

По его словам, эти средства также могли бы помочь избежать приостановки платежей из местных бюджетов, в частности, задержек заработных плат работникам коммунальных предприятий.

В ЦЭС отмечают, что реализация антикоррупционной стратегии должна способствовать уменьшению коррупционных рисков в судебной и правоохранительной системах, обороне, государственных закупках, налогообложении, таможне, здравоохранении и образовании.

На каком этапе законопроект

Законопроект № 15230-д был зарегистрирован в Верховной Раде 27 июля 2026 года. По данным официального портала парламента, документ ожидает рассмотрения.

22 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции также призвало депутатов рассмотреть и принять антикоррупционную стратегию в первом чтении.

Общественные организации настаивают не только на скорейшем принятии документа, но и на сохранении положений о независимости антикоррупционных и правоохранительных органов.

По их оценкам дальнейшее затягивание законодательного процесса создает риски для получения Украиной европейского финансирования и выполнения евроинтеграционных обязательств.