НБУ рассказал, как изменится регулирование деятельности небанков в 2024 году

Перезагрузка небанковского финансового сектора выходит на финишную прямую: законодательная основа полностью разработана и принята, осталось ее только имплементировать. Об основных направлениях, на которых будут сконцентрированы основные усилия участников рынка, рассказала во время конференции FinYear первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Работа по европейским требованиям

«Часто слышим замечания от участников рынка, что сейчас не время. Сложный период, война, и надо отложить все изменения, новые требования. Но я хочу сказать — действительно ко времени. Поскольку сплит состоялся еще в 2020 году, мы начали постепенно реформировать небанковский финансовый сектор. В настоящее время приняты все необходимые законодательные акты и законы, обновлено законодательство по части страхования, финансовых рынков, финансовых услуг, кредитных союзов.

Перед нами стоит большая задача — имплементировать эти новые подходы в нашу повседневную работу", — подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она отметила, что в прошлом году Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Поэтому, имплементируя новое законодательство, следует понимать, что все шаги должны координироваться с требованиями ЕС.

По словам первого заместителя главы НБУ, регуляторные требования к небанковскому финансовому рынку ужесточаются. В первую очередь речь идет о корпоративном управлении, внутреннем контроле и комплаенсе.

«К сожалению, не все участники рынка готовы работать в рамках требований законодательства, особенно в сфере финансового мониторинга, в сфере защиты прав потребителей. Поэтому наши новые требования предусматривают ужесточение этих направлений работы с целью соблюдения законодательства и соблюдения правил рыночного поведения», — подчеркнула Екатерина Рожкова.

Кроме того, ужесточаются пруденциальные нормативы и требования. В первую очередь, по словам первого заместителя главы НБУ, это касается страховых компаний, получивших наиболее приближенное к европейскому законодательству регулирование.

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К чему готовиться небанкам

В НБУ понимают, что рынок на сегодняшний день не готов к имплементации всех норм, а потому обещают дать минимум пол года для того, чтобы небанки привели свою деятельность в соответствие с новыми требованиями регулятора.

Страховые компании в этот период, чтобы переход был более прозрачным, ожидает оценка качества активов в рамках годового аудита.

Что касается кредитных союзов, они тоже получили новый закон и новые требования регулятора к капиталу, оценки рисков и корпоративного управления. Им также предоставляется время для приведения своей деятельности в соответствие. При этом, как отметила замглавы НБУ, новый закон несколько упрощает работу тех кредитных союзов, которые не работают с привлеченными средствами, а исключительно с паевыми взносами.

«К таким кредитным союзам мы будем применять упрощенные требования к пруденциальным нормативам, надеясь таким образом не перегружать эти учреждения», — подчеркнула Екатерина Рожкова.

Если говорить об остальных финансовых компаниях, то еще в конце прошлого года принято решение о применении к ним нормативов левериджа капитала (соотношение заимствованных и собственных средств). Регулятор заметил, что значительное количество финансовых компаний, имея незначительный объем собственного капитала, работают с большими объемами привлеченных средств, осуществляют большие объемы активных операций, что определенным образом дисбалансирует рынок.

«Финансовым компаниям нужно пересмотреть свои бизнес-модели и либо увеличить капитал, либо сократить объемы сделок. Сразу отмечу, что большая часть этих операций, к сожалению, являются операциями по оптимизации различных корпоративных механизмов, и мы точно понимаем, что это необычные рыночные операции», — подчеркнула Екатерина Рожкова.

Еще одно направление — это усиление защиты прав потребителей. Ведь, с одной стороны, ограничен предельный размер процентной ставки по кредитам. С другой стороны, введен надзор за рыночным поведением, который потребует от всех участников небанковского финансового сектора более полного раскрытия информации для потребителей.

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Колоссальные возможности

Наряду с тем, что требования к работе небанков ужесточаются, новое законодательство открывает новые возможности для участников рынка.

«В Украине на сегодняшний день доля активов небанковского финансового сектора составляет около 15%, в мире, по итогам последнего исследования, она приближается, а иногда превышает, 50%. То есть пространство для роста колоссальное», — проинформировала Екатерина Рожкова.

Она отметила, что если рост будет происходить в рамках обновленного законодательства, то добавленную стоимость получат все: и потребители, и финансовые компании, и экономика в целом.