С 1 января 2024 г. небанковские финансовые учреждения должны раскрывать условия потребительского кредитования на сайтах и в рекламе. Об этом напоминают в статье ЭП.
Небанки с 1 января обязаны раскрывать условия кредитов: вступил в силу закон
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Это решение принято Национальным банком в октябре 2023 года. Компаниям было предоставлено время на адаптацию к новым требованиям.
Согласно новым правилам, на сайтах небанковских финансовых учреждений должны быть раскрыты следующие существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита:
- сумма кредита;
- срок кредитования;
- процентная ставка;
- прочие расходы, связанные с кредитованием;
- порядок расчета процентной ставки;
- порядок предоставления кредита;
- порядок погашения кредита;
- последствия невыполнения обязательств по кредиту.
Эта информация должна быть размещена в доступном для потребителей месте, на главной странице сайта и в разделе, посвященном потребительскому кредитованию.
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Также небанковские финансовые учреждения должны предупреждать потребителей о возможных для них последствиях в случае пользования ссудой или невыполнении потребителем обязанностей согласно договору о потребительском кредите.
В случае размещения информации о кредитовании на чужих сайтах, финучреждение должно обеспечить размещение гиперссылок на собственный сайт с полным перечнем условий займа.
НБУ отмечает, что подобные изменения направлены на повышение прозрачности кредитования и защиты прав потребителей.
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