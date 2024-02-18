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18 февраля 2024, 16:00 Читати українською

Помощь Украине больше плана Маршалла, но ЕС придется резко ее увеличить: что писали западные СМИ

Politico: Помощь Украине от Запада превысила план Маршалла для послевоенной Европы

Финансовая поддержка Украины после российского вторжения превысила масштабы помощи, предоставленные Соединенными Штатами странам послевоенной Европы. Об этом сказала в интервью Politico президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Deutsche Welle: ЕС придется удвоить помощь Украине из-за задержки платежей из США

Пока неясно, выделят ли США новый крупный пакет военной помощи Украине в этом году. Если этого не произойдет, Европе придется резко увеличить собственную помощь, считает Институт мировой экономики.

Financial Times: В Euroclear не поддерживают идею использовать замороженные активы россии в пользу Украины

В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов россии в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе. Об этом заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостр.

The Economist:Евротрейдеры заработали более $300 миллионов благодаря хранению газа в Украине

Европейским трейдерам удалось заработать около $320 млн, благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины. Отмечается, что хранилища в Европе этой зимой были переполнены, а хранение газа в танкерах на море было бы дорогостоящим.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 февраля 2024, 16:21
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Денег дадут, кредиты спишут!!!
Оце ржака (с)
А без шуток, надо разместить на портале статью с обьяснением для всех «экспертов» и «стратегов», что такое «план Маршала».
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Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
18 февраля 2024, 16:54
#
США тиснуть на ЕС щоб той віддав активи РФ Україні
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Pablito
Pablito
18 февраля 2024, 17:00
#
Некорректное сравнение: ПМ касался экономической помощи после войны, а у нас как бы идет война еще, а война, как известно, — самая дорогая *** , какую только можно представить.
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Prya
Prya
18 февраля 2024, 17:14
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Не хочется и напоминать про то, что ранее те же СМИ писали, что если от амеров не будет помощи, то Европа будет вести себя, как они
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