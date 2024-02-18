Помощь Украине больше плана Маршалла, но ЕС придется резко ее увеличить: что писали западные СМИ

Финансовая поддержка Украины после российского вторжения превысила масштабы помощи, предоставленные Соединенными Штатами странам послевоенной Европы. Об этом сказала в интервью Politico президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

Deutsche Welle: ЕС придется удвоить помощь Украине из-за задержки платежей из США

Пока неясно, выделят ли США новый крупный пакет военной помощи Украине в этом году. Если этого не произойдет, Европе придется резко увеличить собственную помощь, считает Институт мировой экономики.

Financial Times: В Euroclear не поддерживают идею использовать замороженные активы россии в пользу Украины

В международном депозитарии Euroclear считают, что использование замороженных активов россии в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности в Европе. Об этом заявила исполнительный директор Euroclear Лив Мостр.

The Economist:Евротрейдеры заработали более $300 миллионов благодаря хранению газа в Украине

Европейским трейдерам удалось заработать около $320 млн, благодаря хранению газа в подземных газовых хранилищах Украины. Отмечается, что хранилища в Европе этой зимой были переполнены, а хранение газа в танкерах на море было бы дорогостоящим.