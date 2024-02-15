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15 февраля 2024, 18:52 Читати українською

Кийосаки предсказал падение золота и взлет биткоина

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки опубликовал пост, в котором заявил, что не уверен в будущем золота и ожидает рост биткоина и серебра.

Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки опубликовал пост, в котором заявил, что не уверен в будущем золота и ожидает рост биткоина и серебра.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПрогнозы Кийосаки«Энди Шектман задает очень важный вопрос. „Кто будет покупать американские облигации?“ Банки покупают золото, а не американский долг.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогнозы Кийосаки

«Энди Шектман задает очень важный вопрос. „Кто будет покупать американские облигации?“ Банки покупают золото, а не американский долг. Как будет жить Америка без денег? Каким будет мир с деньгами? Что вы сделаете без денег? Золото может обвалиться, возможно, даже ниже $1200, серебро пойдет вверх, как и биткоин. Берегите себя», — написал Кийосаки.

По данным Bloomberg, в условиях роста курса первой криптовалюты, обусловленного значительными инвестициями в биткоин биржевыми фондами (ETF), с оттоком средств столкнулись фонды, инвестирующие в золото. 14 ведущих «золотых» ETF потеряли $2,4 млрд с начала 2024 года.

Читайте также: Приток средств в биткоин-ETF достиг рекордных $631 млн за один день

Напомним

Поступления средств в биткоин-ETF увеличиваются в течение 14 торговых дней подряд. По данным SoSoValue, 14 февраля общий приток средств в биткоин-ETF составил $339 млн. Общий приток средств в 10 биткоин-ETF оценивается в $4,23 млрд.

В интервью изданию Kitko News в начале февраля Роберт Кийосаки заявил, что с запуском биткоин- ETF в рынок вливаются деньги пенсионных фондов.

«Я с интересом наблюдаю за притоком средств в ETF на биткоин и задаюсь вопросом, куда движется этот рынок. Более длинные деньги входят в игру — разве это не означает, что криптовалюта становится стабильнее? — заявил Кийосаки. — С запуском ETF в рынок вливается масса денег из пенсионных фондов. Это огромный приток, который должен повысить стоимость криптовалют».

Кийосаки отметил также, что сам бы не стал инвестировать в биткоин-ETF, поскольку не доверяет любым активам, которые можно «напечатать».

За последние несколько лет Кийосаки неоднократно утверждал, что финансовые рынки рискуют рухнуть, и заявлял, что драгметаллы и биткоин — единственные активы, в которых можно будет сохранить средства. В 2021 году Кийосаки дважды предупреждал инвесторов о крупнейшем крахе в истории и призывал покупать больше биткоинов, золота и серебра.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Takida
Takida
15 февраля 2024, 18:58
#
Крипта рулетка , можно как и вырасти так и полинять зайдя на пике или купив мусорную монету.
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0
Три літри
Три літри
15 февраля 2024, 19:27
#
Шо, опять?
+
0
Бедный папа
Бедный папа
15 февраля 2024, 20:10
#
Э, а как же «лучшая инвестиция — банки с тунцом и фасолью»?
Что мне теперь делать с ними?
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