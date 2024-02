Кийосаки предсказал падение золота и взлет биткоина

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Энди Шектман задает очень важный вопрос. „Кто будет покупать американские облигации?“ Банки покупают золото, а не американский долг. Как будет жить Америка без денег? Каким будет мир с деньгами? Что вы сделаете без денег? Золото может обвалиться, возможно, даже ниже $1200, серебро пойдет вверх, как и биткоин. Берегите себя», — написал Кийосаки.

Andy Schectman asks a very important question. «Who is going to buy US Bonds?» Banks are buying gold not US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will…