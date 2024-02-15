Кийосаки предсказал падение золота и взлет биткоина

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Прогнозы Кийосаки

«Энди Шектман задает очень важный вопрос. „Кто будет покупать американские облигации?“ Банки покупают золото, а не американский долг. Как будет жить Америка без денег? Каким будет мир с деньгами? Что вы сделаете без денег? Золото может обвалиться, возможно, даже ниже $1200, серебро пойдет вверх, как и биткоин. Берегите себя», — написал Кийосаки.

Andy Schectman asks a very important question. «Who is going to buy US Bonds?» Banks are buying gold not US debt. How will America run without money? How will the world operate with money? What will you do without money? Gold is going to crash possibly below $1200. Silver will… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 14, 2024

По данным Bloomberg, в условиях роста курса первой криптовалюты, обусловленного значительными инвестициями в биткоин биржевыми фондами (ETF), с оттоком средств столкнулись фонды, инвестирующие в золото. 14 ведущих «золотых» ETF потеряли $2,4 млрд с начала 2024 года.

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Напомним

Поступления средств в биткоин-ETF увеличиваются в течение 14 торговых дней подряд. По данным SoSoValue, 14 февраля общий приток средств в биткоин-ETF составил $339 млн. Общий приток средств в 10 биткоин-ETF оценивается в $4,23 млрд.



В интервью изданию Kitko News в начале февраля Роберт Кийосаки заявил, что с запуском биткоин- ETF в рынок вливаются деньги пенсионных фондов.



«Я с интересом наблюдаю за притоком средств в ETF на биткоин и задаюсь вопросом, куда движется этот рынок. Более длинные деньги входят в игру — разве это не означает, что криптовалюта становится стабильнее? — заявил Кийосаки. — С запуском ETF в рынок вливается масса денег из пенсионных фондов. Это огромный приток, который должен повысить стоимость криптовалют».



Кийосаки отметил также, что сам бы не стал инвестировать в биткоин-ETF, поскольку не доверяет любым активам, которые можно «напечатать».



За последние несколько лет Кийосаки неоднократно утверждал, что финансовые рынки рискуют рухнуть, и заявлял, что драгметаллы и биткоин — единственные активы, в которых можно будет сохранить средства. В 2021 году Кийосаки дважды предупреждал инвесторов о крупнейшем крахе в истории и призывал покупать больше биткоинов, золота и серебра.