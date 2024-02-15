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15 февраля 2024, 13:11 Читати українською

Приток средств в биткоин-ETF достиг рекордных $631 млн за один день

По данным аналитического сервиса SoSoValue, 13 февраля биткоин-ETF привлекли $631 млн, что стало новым рекордом по притоку капитала в биржевые фонды (ETF) биткоина. Поступление средств увеличивается в течение последних 13 торговых дней.

По данным аналитического сервиса SoSoValue, 13 февраля биткоин-ETF привлекли $631 млн, что стало новым рекордом по притоку капитала в биржевые фонды (ETF) биткоина.

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С учетом биржевого фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) активы под их управлением превысили 693 тыс. биткоинов стоимостью $35,7 млрд.

Спрос на биржевые фонды на базе биткоина продолжает расти, несмотря на отток из Grayscale в размере $72,8 млн по результатам торгового дня 13 февраля.

Приток средств в девять ведущих биткоин-ETF, включая BlackRock (IBIT), Fidelity (FBTC), Bitwise (BITB), Ark 21Shares (ARKB), Invesco (BTCO), VanEck (HODL), Valkyrie (BRRR), Franklin Templeton (EZBC) и WisdomTree (BTCW), составил $704 млн.

Приток средств в фонд iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock увеличивается. По результатам только одного торгового дня 13 февраля ETF компании BlackRock привлек $493 млн, что составило 70% от общего ежедневного притока средств в биткоин-ETF. По данным официального сайта, объем активов IBIT от BlackRock составляет 95 тыс. биткоинов стоимостью $4,4 млрд.

Читайте: Спотовые Bitcoin-ETF: удастся ли на них заработать уже в 2024 году

Спустя всего месяц после запуска активы девяти спотовых биржевых фондов (ETF) на базе биткоина превысили 200 тыс. BTC, или $9,5 млрд. Они владеют почти 1% от общего числа биткоинов в 21 млн, что больше, чем у MicroStrategy, Tether и всех публичных майнеров биткоинов вместе взятых.

Источник: Минфин
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