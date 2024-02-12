OTP Bank хочет приобрести «Сенс Банк» — СМИ

OTP Bank заинтересован в покупке национализированного «Сенс Банка». Если это соглашение будет заключено, то венгерский банк может стать четвертым по объему чистых активов в Украине. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на собственные источники.

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Два собеседника ЭП, причастных к переговорам по продаже банков, подтвердили, что интерес западных банковских групп к госбанкам действительно есть. По крайней мере, к одному из них «Сенс Банку», который хочет приобрести венгерская группа OTP Bank Plc., которая уже работает на украинском рынке.

В украинской «дочке» OTP отказались отвечать на запрос журналистов относительно потенциального соглашения, отметив, что «не уполномочены комментировать намерения группы».

Если интерес OTP реален, то потенциальная продажа «Сменс Банка» может столкнуться с определенными трудностями, ведь венгерская группа до сих пор работает на территории россии. За это НАПК даже вносило OTP Bank в перечень компаний-спонсоров войны.

Кроме этого, издание называет и другого кандидата на покупку «Сенс Банка» — это инвестиционная компания Dragon Capital. Интерес к бывшему «Альфа-Банку» проявляли и поляки — корпорация Grupa Polsat Plus, однако тогда соглашение не согласовал регулятор. Неофициально в НБУ объясняли, что польский инвестор якобы должен был выступать номинальным собственником банка, а соглашение действительно было попыткой Фридмана и Авена сохранить украинский актив в своей собственности.

УП отмечает, что интерес к «Сенс Банку» достаточно велик, а вот заинтересованность инвесторов в «Укргазбанке» выглядит менее реалистичной из-за негативного шлейфа — банк запомнился схемами по отмыванию средств, за которые правоохранители преследуют его бывшего главу Кирилла Шевченко, который после работы в «Укргазбанке» стал главой НБУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что государственные «Укргазбанк» и «Сенс Банк» готовы купить иностранные инвесторы.

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