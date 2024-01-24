Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы

Два государственных банка — Укргазбанк и Сенс Банк интересуют иностранных инвесторов. Об этом рассказал замминистра финансов Юрий Драганчук, сообщает Экономическая правда.

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«У нас есть интерес иностранных инвесторов к двум государственным банкам. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Мы получили эти сигналы в конце прошлого года, начиная с осени», сказал замминистра.

По словам Драганчука, Кабинет министров скоро выберет финансовых консультантов для этих банков.

Он также сообщил, что продажа Приватбанка, в настоящее время, не рассматривается, но чиновник не исключает этого в будущем.

Напомним, что Сенс Банк ранее известен как Альфа-банк Украина был национализирован украинским государством после российского вторжения, а его бывшие владельцы — российские олигархи, пытаются в европейских судах получить компенсацию за потерю бизнеса в размере $1 млрд.

Согласно данным «Минфина», эти два банка занимают 8 и 9 места в Украине по уровню капитализации (по состоянию на декабрь 2023 года).

Укргазбанк (13 135 млн грн)

Сенс Банк (11,772 млрд грн)

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