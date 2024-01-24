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24 января 2024, 11:31 Читати українською

Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы

Два государственных банка — Укргазбанк и Сенс Банк интересуют иностранных инвесторов. Об этом рассказал замминистра финансов Юрий Драганчук, сообщает Экономическая правда.

Два государственных банка — Укргазбанк и Сенс Банк интересуют иностранных инвесторов.

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«У нас есть интерес иностранных инвесторов к двум государственным банкам. Это Укргазбанк и Сенс Банк, и мы активно готовим их к продаже. Мы получили эти сигналы в конце прошлого года, начиная с осени», сказал замминистра.

По словам Драганчука, Кабинет министров скоро выберет финансовых консультантов для этих банков.

Он также сообщил, что продажа Приватбанка, в настоящее время, не рассматривается, но чиновник не исключает этого в будущем.

Напомним, что Сенс Банк ранее известен как Альфа-банк Украина был национализирован украинским государством после российского вторжения, а его бывшие владельцы — российские олигархи, пытаются в европейских судах получить компенсацию за потерю бизнеса в размере $1 млрд.

Согласно данным «Минфина», эти два банка занимают 8 и 9 места в Украине по уровню капитализации (по состоянию на декабрь 2023 года).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Sinteo
Sinteo
24 января 2024, 12:08
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УкрБєнзБанк ще той шлак. Продаю валюту зі свого рахунку на свій же гривнєвий у застосунку — помилка, Телефоную оператору. Оператор каже, що це заборонено бо P2P операція і після пари моїх уточнень повторює ту саму жвачку тричі. Занавіс. Через 20 хвилин оператор вилазить з-під занавісу (ні «ізвініті», ні хуа) і каже, що в мене обмеження, його зараз знімуть і все поїде. УкрБєнзБанк ще той шлак.
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