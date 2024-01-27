НБУ пока не получил документы от покупателей Укргазбанка и Сенс Банка

Нацбанк Украины не получал пакеты документов от потенциальных покупателей государственных Сенс Банка и Укргазбанка . Об этом сообщает ЭП со ссылкой на ответ регулятора.

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«После приобретения государством 100% акций в уставном капитале АО „СЭНС БАНК“ в июле 2023 года в НБУ не поступали пакеты документов о намерениях потенциальных инвесторов принять существенное участие в этом банке», — сообщили в Нацбанке.

Там также добавили, что не получали документы от потенциальных инвесторов, которые намерены приобрести Укргазбанк.

В то же время, по данным издания, приватизацией Укргазбанка и Сенс Банка действительно заинтересовались крупные иностранные банковские группы. И хотя это намерение остается неформализованным, однако Министерство финансов уже приступило к подготовке этих банков к потенциальной приватизации. В частности, там уже начали искать инвестиционных советников, необходимых для продажи банков.

Напомним, что ранее сообщалось, что Укргазбанк и Сенс Банк готовы купить иностранные инвесторы.

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