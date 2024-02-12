Курс доллара и евро 12−16 февраля: почему давление на гривну усилится

Середина февраля на валютном рынке Украины пройдет достаточно активно и динамично. Закончится период «боковика» по паре евро/доллар на внешних рынках, и небольшой коррекции доллара и евро после недавних январских ралли на украинском валютном рынке. Риски турбулентности на нашем рынке увеличиваются. Причем как в силу экономических, так и в силу политических и военных факторов.

Во-первых, апогея достигло напряжение в обществе вокруг дополнительной мобилизации. Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении. Ко второму чтению депутаты обещают доработать наиболее проблемные и спорные его статьи.

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Ведь спекуляции отдельных политиков вокруг возможности ареста банковских счетов и других ограничений прав распоряжения имуществом для уклонистов явно не идут на пользу ни Украине, ни ее людям, ни банковской системе.

Поэтому будем надеяться, что самые радикальные «новшества» будут ко второму чтению смягчены. Во всяком случае, так утверждают и сами депутаты, и чиновники Нацбанка. Но, чтобы там не говорили представители власти, пока не появится окончательная версия закона с общепринятыми, логичными и честными для всех групп общества правилами мобилизации, неопределенность с правилами ее проведения будет косвенно «давить» и на валютный рынок.

Во-вторых, негативно влияет на ситуацию (и на фронте, и на финансовом рынке) пробуксовка с предоставлением военной и финансовой помощи Украине со стороны США:

Нашим военным не хватает боеприпасов и вооружения, что провоцирует врага усиливать давление в зоне боевых действий.

Неопределенность в объемах и графике американской финансовой помощи сужает возможность для маневра нашему Министерству финансов и Нацбанку. Минфину такой расклад событий пока не позволяет планомерно финансировать все социальные и другие бюджетные расходы с горизонтом планирования даже в 3−6 месяцев и более.

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НБУ вынужден постоянно корректировать планы смягчения валютных ограничений, тактику и политику проведения валютных интервенций, прогнозы по ЗВР и т. д. Кроме того, в условиях войны основным потребителем бюджетных средств стал государственный сектор, от эффективности работы которого все больше зависят макроэкономические показатели Украины. Поэтому бюджетные проблемы с финансированием чреваты ухудшением прогнозов практически по всем статьям — от уровня инфляции до ВВП и обороноспособности.

Все это негативно влияет на настроения всех участников валютного и финансового рынка страны, и психологически провоцирует расшатывание ситуации вокруг курса.

Снижение ЗВР Украины за январь почти на $2 млрд — до $38,525 млрд — при нынешних ежедневных объемах межбанка в пределах до $200 млн — не критично пока ни для Нацбанка, ни для Минфина, ни для самих участников торгов. Но если из-за сокращения западного финансирования эта тенденция сохранится еще в течение 2−3 месяцев, Нацбанку придется уменьшить свою активность валютных интервенций на межбанке.

Что, в свою очередь, будет провоцировать девальвационные тенденции для гривны на валютном рынке. Так что вопрос объемов и графиков получения западной финансовой помощи становится все острее, и любая информация по получению или новой отсрочке финансовой помощи будет существенно влиять на поведение участников торгов и курсообразование.

Кроме того, традиционно на поведение курса евро в Украине повлияет поведение пары евро/доллар на внешних рынках. На прошлой неделе после резкого проседания евро 5 февраля наблюдался «боковой» тренд.

На этой неделе ситуация несколько изменится на экономических новостях по Евросоюзу и США, что существенно повлияет на пару евро/доллар, и, соответственно, на курс евровалюты в Украине:

13 февраля, вторник, — выйдет целый блок данных по инфляции в США;

14 февраля, среда, — будут озвучены данные по ВВП, занятости и промышленному производству в Еврозоне;

15 февраля, четверг, и 16 февраля, пятница, — появятся американские новости по розничным продажам, первичным заявкам по безработице, промышленному производству, индексу цен производителей и индексу потребительских настроений. Эти данные способны серьезно «покачать» пару евро/доллар.

Кроме того, в следующий понедельник, 19 февраля, Штаты отмечают Президентский день (в честь Джорджа Вашингтона, первого президента США). Американские банки работать не будут, поэтому украинский межбанк по доллару будет работать на условиях поставки валюты ТОМ, что не интересно многим местным компаниям.

Они постараются провести свои основные операции по доллару либо на этой неделе в четверг-пятницу (15−16 февраля), либо перенесут уже на следующий вторник, 20 февраля. Это существенно изменит динамику и характер торгов в конце этой недели.

В целом, торги и дальше будут проходить при перевесе спроса на доллар над предложением, что заставит Нацбанк проводить интервенции по продаже американской валюты. По моим расчетам, на этой неделе НБУ потратит на поддержку гривны порядка $240 млн — $470 млн.

На наличном рынке на этой неделе особого курсового штиля не будет. Тенденция по превышению объемов покупки населением валюты над ее сдачей в обменники финкомпаний и кассы банков сохранится, и даже несколько усилится. При этом, по моим прогнозам, ежедневное положительное сальдо покупки и продажи валюты гражданами не превысит $38−70 млн, что вписывается в данные Нацбанка:

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Объемы такого превышения будут зависеть, в первую очередь, от графика получения денежного обеспечения военнослужащими ВСУ: часть этих средств при их зачислении на карты тратится на покупку СКВ.

В итоге, эта неделя обещает быть напряженной на валютном рынке, так как негативных факторов, работающих против гривны, сейчас прибавилось. Но говорить о глобальных угрозах курсу гривны на данный момент было бы некорректно. Ведь Нацбанк практически полностью контролирует ситуацию на межбанке и имеет рычаги влияния на все сегменты валютного рынка. В том числе, опосредованно, и на наличный рынок.

Прогноз курса доллара и евро на 12−16 февраля

Межбанк:

Доллар. НБУ почти ежедневно будет выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, но в небольших объемах. Этого будет полностью хватать для контроля со стороны регулятора за курсовым трендом.

По моему прогнозу, котировки доллара на межбанке будут в пределах 37,40 — 37,95 гривен.

Евро. Пара евро/доллар в эти дни, по моим прогнозам, будет находиться в пределах коридора от 1,071 до 1,087 доллара за евро с пиковыми колебаниями со среды по пятницу. Курс евро на украинском межбанке на этой неделе будет в пределах 40,05 — 41,25 гривен.

Наличный рынок:

Большинство обменников продолжат работать в формате «с оборота» со спредом в пределах 20−30 копеек по доллару и 20−35 копеек по евро. В районах с низкой конкуренцией некоторые сети обменников расширят его до 1 гривны как по доллару, так и по евровалюте.

Наличный доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37,35 до 38,35 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 37,60 до 38,30 грн.

Наличный евро. В банках котировки евро при покупке-продаже будут в пределах коридора от 40,30 до 41,80 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,85 до 41,85 грн.