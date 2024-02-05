VIP-клиенты бывшего Альфа-Банка готовят иск к компании Фридмана

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 февраля 2024, 16:39 Читати українською

VIP-клиенты бывшего Альфа-Банка готовят иск к компании Фридмана

Группа VIP-вкладчиков бывшего «Альфа-Банк Украина» начала подготовку первого иска к кипрской компании Михаилу Фридману и партнерам ABH Ukraine из-за долгов по облигациям, которые являлись аналогом депозита в валюте, вероятная сумма — 50−100 млн долларов. Отмечается, что ожидаемые сроки обращения в суд — ближайшие 3−6 месяцев. Об этом пишет Forbes.

Группа VIP-вкладчиков бывшего «Альфа-Банк Украина» начала подготовку первого иска к кипрской компании Михаилу Фридману и партнерам ABH Ukraine из-за долгов по облигациям, которые являлись аналогом депозита в валюте, вероятная сумма — 50−100 млн долларов.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Еще перед российским вторжением в течение нескольких лет ABH Ukraine привлекала средства через корпоративные облигации в валюте, которые „Альфа-Банк“ предлагал наиболее состоятельным клиентам в качестве альтернативы депозиту. Среди них — физлица и крупные украинские компании. Совокупная сумма обязательств — около 400 млн долларов. Сейчас они не обслуживаются», — пишет издание.

О начале подготовительного процесса к подаче группового иска от части владельцев этих ценных бумаг изданию рассказали два юриста, чьи клиенты рассматривали обращение в суд.

«Еще двое не связанных между собой инвесторов отметили, что знакомы с такой инициативой, не уточнив, присоединятся ли они к ней. Все четыре собеседника общались на правах анонимности», — пишет Forbes.

«ABH Ukraine (ABHU) была готова выполнять обязательства, но после национализации Sense Bank потеряла основной актив. ABHU ведет постоянные переговоры с владельцами облигаций по реструктуризации», — ответили в компании по запросу издания.

По данным Forbes, решению части инвесторов бывшей «Альфы» обратиться в суд действительно предшествовали многочисленные переписки, конференц-колы и попытки договориться между собой об объединении ради единого процесса.

Напомним, что ABH Holdings SA, которая была номинальным владельцем «Санс Банка», готовит иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере $1 миллиард.

К теме: Чем суды с россиянами опасны для Сенс Банка и Украины

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 февраля 2024, 18:44
#
«Сукупна сума зобовʼязань — близько 400 млн доларів…»

$385млн

.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами