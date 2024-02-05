VIP-клиенты бывшего Альфа-Банка готовят иск к компании Фридмана

Группа VIP-вкладчиков бывшего « Альфа-Банк Украина» начала подготовку первого иска к кипрской компании Михаилу Фридману и партнерам ABH Ukraine из-за долгов по облигациям, которые являлись аналогом депозита в валюте , вероятная сумма — 50−100 млн долларов . Отмечается, что ожидаемые сроки обращения в суд — ближайшие 3−6 месяцев. Об этом пишет Forbes.

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«Еще перед российским вторжением в течение нескольких лет ABH Ukraine привлекала средства через корпоративные облигации в валюте, которые „Альфа-Банк“ предлагал наиболее состоятельным клиентам в качестве альтернативы депозиту. Среди них — физлица и крупные украинские компании. Совокупная сумма обязательств — около 400 млн долларов. Сейчас они не обслуживаются», — пишет издание.

О начале подготовительного процесса к подаче группового иска от части владельцев этих ценных бумаг изданию рассказали два юриста, чьи клиенты рассматривали обращение в суд.

«Еще двое не связанных между собой инвесторов отметили, что знакомы с такой инициативой, не уточнив, присоединятся ли они к ней. Все четыре собеседника общались на правах анонимности», — пишет Forbes.

«ABH Ukraine (ABHU) была готова выполнять обязательства, но после национализации Sense Bank потеряла основной актив. ABHU ведет постоянные переговоры с владельцами облигаций по реструктуризации», — ответили в компании по запросу издания.

По данным Forbes, решению части инвесторов бывшей «Альфы» обратиться в суд действительно предшествовали многочисленные переписки, конференц-колы и попытки договориться между собой об объединении ради единого процесса.

Напомним, что ABH Holdings SA, которая была номинальным владельцем «Санс Банка», готовит иск к Украине и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере $1 миллиард.

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