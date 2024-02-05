Как получить от государства до 250 тыс. грн. на развитие бизнеса и сколько за это придется заплатить

В конце прошлого года правительство отчиталось, что на открытие и развитие собственного дела через портал «Дія» украинцы получили более 90 млн грн. Своим опытом получения этих денег с ЭП поделился Сергей Ковалевский, основатель Центра безопасности Замок.укр.

«Любой украинец, у которого есть бизнес-план и намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства в размере до 250 тыс. грн», — говорится в описании гранта от «Дія».

Хотите получить эти деньги на развитие бизнеса или на открытие нового, так что настраивайтесь на марафон. Лично мой марафон длился полгода. И это время постоянного вовлечения в процесс.

Условия, обязанности и ответственность

Государственные деньги выделяют компаниям, готовым развиваться. И эти средства вернутся государству в виде налогов за 3 года за 2 новых сотрудника. Это обязательное условие.

Для бизнеса — это помощь в развитии. Для государства — новые рабочие места и отчисления в бюджет. Деньги придется отрабатывать: увеличивать показатели и брать на себя риски.

С грантом не получится так, что деньги получили, а 2 года спустя закрылись. Тогда деньги придется вернуть. Все правила и обязанности государства и бизнеса прописаны в договоре, который вы заключаете.

А использование средств будут проверять. Чтобы предприниматели тратили их на услуги и товары, указанные в гранте. И, конечно, ими пользовались.

Бизнес-план — это 70% успеха в получении гранта

Этот документ — ваш пошаговый финансовый план, по которому вы будете использовать грантовые деньги. Его можно разработать либо самостоятельно, либо обратиться к подрядчику, который занимается этим профессионально.

Подготовка бизнес-плана может длиться достаточно долго. Точно не неделя, потому что подрядчик должен понять специфику вашего бизнеса. Будьте готовы, что с первого раза бизнес-план не утвердят и отправят на доработку. Свой мы перерабатывали 1 раз, этим занимался подрядчик, специализирующийся именно на этом.

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Собеседование с центром занятости

Это следующий этап. Происходит через zoom, но атмосфера все равно как на экзамене с самыми строгими преподавателями. В сущности, вы защищаете свой бизнес-план.

Вопросы глубинные. Особенно те, которые касаются ваших товаров, услуг, развития рынка, на котором работаете. Проверяют расчет цифр в бизнес-плане, насколько вы владеете ситуацией, и понимаете, на что и зачем пойдут средства, как будет расти ваш бизнес в процентах.

Отдельное внимание в бизнес-плане отводится опыту. Его тоже нужно расписать. Продемонстрировать динамику вашего рынка. И доказать, что вы не «рынок пейджеров», потерявший актуальность еще 10 лет назад.

В итоге, эти специалисты выставляют оценку. По набранным баллам заявку либо одобряют, либо нет. Нашу заявку утвердили через полтора месяца.

Получить деньги — еще одна бюрократическая система

Грантовые средства мы получили спустя месяц после утверждения нашего проекта. Финансирование происходит только через Ощадбанк.

На каждую оплату, у нас их было 4, необходимы физические документы — подписанные договоры, отдельные счета и поручения. Их тоже придется переделывать, потому что ошибки 100% найдут. Мы перерабатывали дважды.

Настраивайтесь, когда начнете реализовывать бизнес-план, что не каждый подрядчик захочет работать по договору. По одному из пунктов бизнес-плана за грантовые деньги мы брали ноутбук.

Оказалось, продавцы по нормальным ценам не хотят продавать по договору. А те, кто готов, добавляют достаточно высокий процент наценки.

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«Скрытые» платежи

На самом деле, они известны заранее и эти суммы нужно учесть с самого начала. Бизнес-план у подрядчика нам обошелся в 30 тыс. грн. Но это при условии, что мы получили грант. Если бы не получили, уплатили бы 5 тыс. грн.

Размер оплаты за разработку бизнес-плана у каждого подрядчика разный. Промониторьте этот рынок по ценам и кейсам, которые есть у этих компаний. Так и определите, с кем будете работать.

Комиссия банка обошлась около 1 000 грн: но эта сумма не входит в бизнес-план и платите собственные средства. Посчитайте все поездки, когда переделывали документы: топливо и собственное время, которое могли бы потратить на свой бизнес.

Государственные гранты получают очень успешные проекты. Ими нужно пользоваться, пока государство дает такую возможность. Со стороны страны есть прописанные сроки: на подачу, на рассмотрение, на получение денег. Это очень важный момент.

Но для начинающего предпринимателя все это задолго. И главное: развивайтесь, не упускайте шансы, которые вам даются, и все будет Украина.