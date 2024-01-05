Как государству получить до 10 млрд грн дополнительных налогов от самозанятых лиц

Около 7−10% экономически активного населения, а это более 2,5 млн граждан, являются вероятными «теневыми» предпринимателями или самозанятыми лицами. Какая налоговая реформа будет побуждать их к переходу в легальную плоскость и как государству получить до 10 млрд грн дополнительных налогов, рассказал Олесь Дмитренко, специалист по международным связям, коммуникациям и развитию. «Минфин» выбрал главное.

Какие варианты налогообложения возможны для самозанятых лиц

Одна из интереснейших законодательных инициатив, которые мы увидели в IV квартале 2023 года (законопроект 10166), призвана создать условия — более легкие, более простые и реалистичные — для уплаты налога самозанятыми лицами, которые никогда его не платили, но работают и имеют доход в Украине.

Речь идет о водителях такси, курьерах, парикмахерах, мастерах и других самозанятых (всего предложено 20 видов такой деятельности). В современных условиях многие граждане (по данным ЭЭП — Экономической экспертной платформы — таких у нас более 1 миллиона) получают заказ (и доходы) именно через такие платформы.

Если они регистрируются ФОПами, то это может выглядеть так: обувщик работает весь день со станком, занимается закупкой кожи и материалов, получает и выдает заказ, и в то же время должен вести бухгалтерский учет. Водитель таксирует весь день, а вечером возвращается домой, чтобы заполнять финансовую отчетность. Парикмахерша, которая весь день простояла на ногах, возвращается домой и занимается подсчетами налогов, выяснением «изменений в действующее законодательство», анализом текстов «постановлений» Кабинета министров — не изменились ли случайные реквизиты или формы бланков в этом году, или не возникли новые правила и требования к финансовой отчетности, чтобы не «впаяли штраф» и т. д.

Представили? Я — нет. Сложно поверить, что все эти люди нанимают себе персональных бухгалтеров, которые будут выполнять эту работу (конечно, не бесплатно). Также сложно представить, чтобы таксист и курьер в перерывах между заказами разворачивали газету Бухгалтер и с интересом анализировали требования к налоговой отчетности.

Другими словами, система ФОП, какой бы грандиозной ни была (считаю ее именно такой), для большинства людей, занимающихся именно такими видами деятельности, не работает!

Что вместо ФОПов

Какую же альтернативу в противовес ФОП может предложить государство для того, чтобы деятельность этих людей была, во-первых, законной, во-вторых, пополняла казну?

Ответ: единственная альтернатива, которая есть на сегодня, это «общая система налогообложения» физических лиц. Состоит она с налога на прибыль по ставке 18% и уплате военного сбора в размере 1,5% от полученного дохода. Всего в государственную казну должно поступать 19,5%.

Представляете ли вы, чтобы каждый маляр-штукатур заполнял годовую декларацию НДФЛ, указывал там весь доход, полученный за год, исчислял те 19,5% процентов, правильно (и вовремя) подал отчетность, еще и уплатил такой налог (по правильно указанным реквизитам)?

Картину, в которой миллион самозанятых граждан стоит в очереди в кассу, чтобы оплатить 19,5% в госказну, могу представить разве что в виде мультфильма.

Это влечет за собой ряд проблем для всех.

В первую очередь для самих работников — тех сантехников, электриков, перевозчиков мебели и других «работающих на себя» лиц:

их деятельность могут считать незаконной (необходимость детенизации микроэкономики неоднократно отмечали специалисты, см. материалы ЭЭП 2022 г.);

над тружениками постоянно висит дамоклов меч карательной системы за «уплату налога» или «уклонение» от него;

юридическая беззащитность и другие последствия, включая морально-психологические.

Для государства недополучение доходов от уплаты налогов лицами, которые не спешат (часто даже не думают) их платить.

По данным Института экономики и прогнозирования НАН Украины, более четверти (26,5%) экономически активного населения (в возрасте от 15 до 70 лет) получают теневые доходы. Эта доля больше, вероятно, за счет получателей незадекларированных доходов от индивидуальной предпринимательской и трудовой деятельности.

Следовательно, около 7−10% от экономически активного населения являются вероятными «теневыми» предпринимателями или самозанятыми лицами, что приводит к недопоступлениям в Госбюджет от 10 до 20 млрд. гривен ежегодно.

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Что может дать внедрение реформы

В исследовании КШЭ (Киевской школы экономики) «Анализ фискального эффекта от внедрения различных моделей налогообложения на рынке такси» отмечено, что в Украине около 300 тыс. водителей такси. 96% из них не платят налоги, фактически работая в тени.

Что означает внедрение реформы на примере этой категории (и количества) самозанятых? Во-первых, вывод их из «тени», во-вторых — гарантированное поступление их налогов в госбюджет. Рассмотрим это конкретно.

В случае создания благоприятных условий (невысокая налоговая ставка в размере 6%, отсутствие необходимости становиться на учет как ФОП и вести бухгалтерский учет или представлять отчетность, а также автоматизированное списание налога), фискальный эффект может составить около 2 млрд грн, как отмечено в Аналитической справке ЭПП.

По моим подсчетам, если каждый из 300 тыс. водителей (данные КШЭ) получает доход, скажем, 20 тыс. грн в месяц, то фискальный эффект составит 4,32 млрд грн доходов в год. Если 30 тыс., то 6,48 млрд грн в год.

И это только водители! (Курьеров отнесем сюда же, потому что большинство из них также водители мопедов или других транспортных средств).

Добавим сюда прогнозирование НАН Украины («7−10% от экономически активного населения» лиц, получающих теневые доходы, а это более 2,5 млн. граждан, если за основу берем около 37 миллионов человек по данным ООН на 2023 год, учитывая миграцию в результате российской агрессии (по сравнению с 42 миллионами в довоенный период) и 10−20 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет.

Конечно, всегда можно оставить все как есть. Не вводить никаких изменений. И получить ноль поступлений в бюджет. Взращивать «тень» на фоне громких заявлений о гармонизации законодательства с ЕС и разговоров о «прозрачности».

Проблемные вопросы и возможные решения

Наибольший скепсис по инициативе можем свести к двум вопросам:

Действительно ли они будут платить налог (даже если создать идеальную, простую и автоматизированную систему)?

На каком основании можем утверждать, что эти средства действительно поступят в бюджет, еще и в относительно сжатые сроки?

Вот здесь на передний план выходят «операторы цифровых платформ», как они определены в законопроекте 10166. Самые крупные из них — Uber, Bolt, Uklon, Glovo, хотя в Украине их немало.

Один только Kabanchik чего стоит. По данным из открытых источников, этот сайт ежемесячно посещает около 2 миллионов пользователей, размещающих около 70 тыс. заказов (соответственно, 840 тыс. в год) для получения более 1 тыс. видов услуг.

В контексте Украины это решит одну из самых больших проблем — уклонение от уплаты налога на наличные поступления. Ведь онлайн-платформа фиксирует все заказы, полученные водителем или курьером, независимо от формы расчета.

К тому же платформы помогут обеспечить поступление в бюджет достаточно быстро с момента имплементации инициативы.

Почему? Ибо операторы цифровых платформ уже инвестировали в разработку современных цифровых решений для 300 тыс. водителей и курьеров! Государству не придется тратить миллиарды гривен на создание подобных инструментов.

Принципиально важный вопрос — роль налогового агента. Ее будут выполнять банки. Именно они будут отвечать за своевременность и корректность перечисления налога в госбюджет, имея соответствующие технологические возможности.

Для таких высокотехнологичных банков, как Приватбанк, Монобанк и другие, разработка подобного решения не является проблемой. За последние годы прошло немало дискуссий об этом с ведущими участниками Украинской ассоциации банков — все только за.

Со стороны государства нужна разве что добрая воля, здравый смысл и желание развивать экономику с учетом требований времени. В частности, НБУ должен поддержать реформу созданием такого спецсчета, а Налоговая служба — проявить готовность к инновациям по обмену данными с банком с целью установления корректной суммы налога, языком налоговиков — выявление «налогового долга».

Дифференцированный подход

Если для 300 тыс. водителей и курьеров инструментом информирования о доходах будет служить платформа, то какой механизм будет работать для всех других — мастеров, парикмахеров, маникюрщиц, швей, каменщиков, психологов и других из перечня 20 видов деятельности (в процессе обсуждения законопроекта вполне возможно, что его придется изменить — расширить или наоборот, сократить)?

Для них будут применяться уже известные инструменты — РРО — регистратор расчетных операций («терминал») или ПРРО — программный регистратор расчетных операций («приложение», транзакции производятся через смартфон).

В отличие от роли платформ, где избежать уплаты налога будет практически невозможно, полностью гарантировать уплату налога всеми «другими» самозанятыми проблематично.

Главной преградой неуплаты этими гражданами налога была высокая его ставка (18% + 1,5%) и отсутствие реалистичной для них системы. В свою очередь, предложат автоматическое списание, низкую налоговую ставку в размере 6%, легализацию деятельности. Все это основано прогнозировать постепенный выход целого пласта общества из «тени» в течение 2−3 лет.

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Ошибочные выводы

​Сейчас продолжается обсуждение. Оценка законопроекта 10166 со стороны общества, экономистов, банкиров, журналистов и представителей государственных органов в целом является положительной.

Первым препятствием на этом этапе является неготовность и нежелание к изменениям со стороны отдельных госслужащих или отдельных государственных структур.

Второй — непонимание сути инициативы. Судя по типовым вопросам, следует: отдельные служащие (законодательной и исполнительной ветвей власти) не читали ни сам законопроеет, ни даже объяснительную записку к нему.

Вопросы и комментарии типа «Почему бы им всем не стать ФОПами? Государству ничего не придется менять. Или пусть тогда платят 19,5%. Все-таки в законе уже предусмотрено!» — неоднократно звучат на разных встречах с госслужащими.

Очевидно, что авторы таких вопросов вряд ли занимались когда-нибудь бизнесом или его администрированием.

Разве не очевидно — если за 30 лет независимости и 20 лет существования системы ФОП такие самозанятые ее не применили (и ничего не уплатили в бюджет) до сих пор, то на каком основании ФОП должно сработать теперь, если оставлять все как есть?

Кроме того, служащие некоторых министерств почему-то решили, что речь идет о «разглашении банковской тайны» и «предоставлении доступа контролирующим органам к банковским счетам», о чем можем прочитать в некоторых экспертных выводах.

В противоположность таким ложным идеям, законопроект не предусматривает разглашение банковской тайны и не предоставляет доступ налоговой к банковским счетам налогоплательщика.

Речь идет о другом — гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС, внедрении Директивы DAC7 об обмене данными, что обязывает онлайн-платформы информировать о доходах своих пользователей от конкретного вида деятельности.

Одно можем сказать точно. Если ничего не менять и «оставить все как есть», то таксист или парикмахер вряд ли будут платить налог в размере 19,5% от своих доходов, а целый сектор экономики и дальше будет оставаться в «тени».