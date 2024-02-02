НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины

Национальный банк в 2024 году прогнозирует более медленный рост украинской экономики, чем в прошлом году, и ожидает роста реального ВВП на уровне 3,6%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

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Отмечается, что благодаря более высоким, чем ожидалось, урожаям поздних культур, а также большей адаптивности населения и бизнеса к кризисным условиям Нацбанк улучшил оценку роста реального ВВП в 2023 году с 4,9% до 5,7%.

В то же время в 2024 году реальный ВВП и дальше будет расти, но более медленными темпами (3,6%).

«Восстановление будут поддерживать мягкая фискальная политика, дальнейшее оживление внутреннего спроса, а также расширение логистических мощностей. В то же время все еще высокие риски безопасности и масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост. Сдерживающее влияние окажет и вероятное сокращение урожаев после прошлогодних рекордов урожайности», — объясняет НБУ.

Регулятор ожидает, что реальный ВВП вырастет на 5,8% в 2025 году и на 4,5% в 2026 году. Снижение рисков безопасности обусловит общее улучшение ожиданий, позволит оптимизировать логистику и наладить производственные процессы. Кроме того, будет сохраняться стимулирующий характер фискальной политики, что станет возможным благодаря все еще большим объемам международной финансовой помощи.

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Если в 2024 году значительный дефицит бюджета (почти 21% ВВП без учета грантов) будет обусловлен высокими расходами на оборону, то в последующие годы — существенными потребностями на восстановление объектов инфраструктуры, производственных мощностей, а также социальной поддержки.

В то же время расширение собственной ресурсной базы и снижение рисков безопасности обеспечат сокращение дефицита бюджета до 13,5% и 7,5% ВВП в 2025—2026 годах соответственно.

В послевоенное время ожидается существенное увеличение вклада частного сектора в восстановление.

Благодаря евроинтеграционным реформам будет расти инвестиционная привлекательность страны, что будет стимулировать внешние инвестиции. В то же время рост занятости и заработных плат, а также возврат мигрантов будет подпитывать потребительский спрос.