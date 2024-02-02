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2 февраля 2024, 16:21 Читати українською

НБУ прогнозирует замедление роста экономики Украины

Национальный банк в 2024 году прогнозирует более медленный рост украинской экономики, чем в прошлом году, и ожидает роста реального ВВП на уровне 3,6%. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за январь 2024 года.

Национальный банк в 2024 году прогнозирует более медленный рост украинской экономики, чем в прошлом году, и ожидает роста реального ВВП на уровне 3,6%.
Фото: НБУ

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Отмечается, что благодаря более высоким, чем ожидалось, урожаям поздних культур, а также большей адаптивности населения и бизнеса к кризисным условиям Нацбанк улучшил оценку роста реального ВВП в 2023 году с 4,9% до 5,7%.

В то же время в 2024 году реальный ВВП и дальше будет расти, но более медленными темпами (3,6%).

«Восстановление будут поддерживать мягкая фискальная политика, дальнейшее оживление внутреннего спроса, а также расширение логистических мощностей. В то же время все еще высокие риски безопасности и масштабность потерь и разрушений будут ограничивать экономический рост. Сдерживающее влияние окажет и вероятное сокращение урожаев после прошлогодних рекордов урожайности», — объясняет НБУ.

Регулятор ожидает, что реальный ВВП вырастет на 5,8% в 2025 году и на 4,5% в 2026 году. Снижение рисков безопасности обусловит общее улучшение ожиданий, позволит оптимизировать логистику и наладить производственные процессы. Кроме того, будет сохраняться стимулирующий характер фискальной политики, что станет возможным благодаря все еще большим объемам международной финансовой помощи.

Читайте также: Инфляция в Украине: Ожидается временный рост до 8,6% с последующим возвратом к цели НБУ

Если в 2024 году значительный дефицит бюджета (почти 21% ВВП без учета грантов) будет обусловлен высокими расходами на оборону, то в последующие годы — существенными потребностями на восстановление объектов инфраструктуры, производственных мощностей, а также социальной поддержки.

В то же время расширение собственной ресурсной базы и снижение рисков безопасности обеспечат сокращение дефицита бюджета до 13,5% и 7,5% ВВП в 2025—2026 годах соответственно.

В послевоенное время ожидается существенное увеличение вклада частного сектора в восстановление.

Благодаря евроинтеграционным реформам будет расти инвестиционная привлекательность страны, что будет стимулировать внешние инвестиции. В то же время рост занятости и заработных плат, а также возврат мигрантов будет подпитывать потребительский спрос.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
2 февраля 2024, 16:50
#
Отличные перспективы развития…2024 году…
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0
bonv
bonv
2 февраля 2024, 17:10
#
Україна й надалі буде залежати від фінансової допомоги міжнародних партнерів, при цьому її обсяги суттєво скоротяться. Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ. «Прогноз передбачає збереження значної зовнішньої фінансової підтримки. У 2024−2026 роках очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37.4 млрд дол., 25.1 млрд дол. та 12.6 млрд. дол. відповідно», — повідомили у Нацбанку. Аналітики НБУ акцентують увагу не тільки на обсягах фінансування, а й на його ритмічності: без неї країна не зможе забезпечити щомісячне виконання всіх запланованих видатків бюджету. В кінці 2023 та початку 2024 роки саме безперебійність надходжень викликала найбільші занепокоєння. Якщо такі труднощі будуть мати місце й надалі, це посилить загрозу поновлення емісійного фінансування бюджету з боку НБУ, хоча в кінці року такий варіант регулятор назвав малоймовірним.
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