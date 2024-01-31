На корсчетах в банках четверть бюджета Пенсионного фонда: как эти деньги влить в экономику

В прошлом году банки получили рекордную прибыль. Но не проблема, когда банки много зарабатывают и накапливают ликвидность. Проблема, когда они эту прибыль не реинвестируют в развитие экономики и, в частности, в ВПК. Почему так происходит, и что нужно, чтобы исправить ситуацию, рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

Главные источники доходов банков

В 2023-м году украинские банки заработают примерно 130 млрд грн прибыли. В соответствие с новым законом, налог на прибыль за прошлый год составит 50%. В дальнейшем его ставка уменьшиться до 25%.

Но это, так сказать, насильственное изъятие, своеобразный налог на активы, «надутые ветром».

В данном случае, государство возвращает себе лишь часть своих денег, выплаченных банкам по трем каналам финансирования:

проценты по депозитным сертификатам НБУ (основной канал);

проценты по ОВГЗ Минфина, в том числе бенчмарк-ОВГЗ (используются банками, как часть обязательных резервов);

проценты по кредитам в рамках программы «5−7−9» (часть процентов заемщиков компенсируется Минфином в пользу банков).

А что с кредитованием?

По состоянию на 01.12.2023 г. кредитный портфель юридических лиц в банковской системе составил 524 млрд грн, в то время как в начале прошлого года данный показатель достигал 553 млрд грн. Падение на 29 млрд грн, или 5%.

Есть такой показатель, как коэффициент кредитного проникновения (отношение кредитного портфеля к ВВП). В развивающихся странах он достигает 30−40% минимум. У нас — менее 9%. Это катастрофически маленький показатель, который свидетельствует о системной кредитной дисфункции украинской экономики (и дисфункции банковской системы в целом).

Экономика оказалась полностью отсечена от эффекта кредитного рычага. А если от объема кредитования отнять государственные льготные программы «5−7−9» в размере 97,2 млрд грн (за 2023 год), то ситуация с кредитованием и вовсе будет выглядеть плачевной.

Чуть лучше положение дел с кредитованием физических лиц: кредитный портфель в январе-ноябре 2023-го вырос на 21% — со 134 млрд грн до 162 млрд грн, хотя коэффициент проникновения здесь еще хуже — всего 2,5%.

Но рост потребительского кредитования у нас — это, преимущественно, стимулирование покупки импорта, еще и под высокие проценты (более 30%). При этом в январе 2024 года объем ликвидности, мобилизованной у банков на депозитные сертификаты НБУ, колебался в диапазоне от 390 до 490 млрд грн.

По сути, эти деньги иммобилизованы из реального сектора экономики, и государство платит по ним достаточно высокие проценты (19% по трехмесячным сертификатам).

С учетом банковского мультипликатора (способность банков создавать «новые деньги») на уровне 2−2,5, отвлечение до 200 млрд грн банковских средств из «навеса» в виде депозитных сертификатов могло привести к фактическому удвоению размера кредитного портфеля. При этом у банков продолжало бы оставаться порядка 250−300 млрд грн в виде свободной ликвидности, что более чем достаточно для общей стабильности системы.

Ситуация с банковской ликвидностью объясняется достаточно просто: все в этом мире переменчиво, но ставка по депозитным сертификатам — «вечная».

НБУ может сколько угодно долго снижать свою учетную ставку «по чайной ложке за раз», но если не изменит аномальную модель монетарной трансмиссии (когда ставка по депозитным сертификатам выше учетной, а должно быть наоборот), это ни к чему хорошему не приведет.

Банковская система сейчас переликвидная: 200−230 млрд грн на корреспондентских счетах (до войны было на уровне 50 млрд грн), зато часть реального сектора (у которого нет достаточного объема оборотных средств) пребывает в состоянии постоянной финансовой гипоксии.

При этом фондирование банковской системы в 2023 году существенно выросло:

средства юридических лиц в банках выросли более чем на 250 млрд — до 1,2 трлн грн (+27%). Кстати, эта переликвидность части бизнеса тоже аномальная: предприятиям просто некуда вкладывать свои деньги, нет инвестиционных проектов.

средства физических лиц превысили 1 трлн гривен (рост с 938 млрд грн, или на 10%).

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А что происходит в это же время в рф?

Там банки тоже хорошо заработали на тренде повышения процентных ставок цб рф (в 2022 году на фоне низких ставок ситуация была иной). Чистая прибыль российских банков в 2023 году составила рекордные 3,3 трлн руб (предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году: 2,4 трлн руб). Но при этом рост корпоративного кредитного портфеля составил тоже рекордные 20,1%.

Ипотека, как один из ключевых драйверов роста экономики, рванула вообще на космические 34,5%, став одним из основных амортизаторов санкций и их влияния на динамику ВВП.

При этом потребительское кредитование выросло не так сильно: 15,7%, так как часть потребительских товаров остаются импортного происхождения и банки не слишком активно стимулируют импорт за счет кредитования.

Прирост фондирования составил 19,7% по физическим лицам (социальные и бюджетные выплаты) и 14,7% — по юридическим (средства экспортеров).

То есть понятно, как у россиян работает финансовая модель?

Экспортеры держат свою экспортную выручку внутри страны, а не за границей. Государство увеличивает бюджетные и социальные платежи населению. Население держит деньги в банках. Банки загоняют эти ресурсы в кредитование экономики, включая и само население (ипотека).

Льготная ипотека в этой модели превращает финансовую систему в своеобразную кассу взаимопомощи: все участвуют в ее наполнении, но средствами пользуются отрасли-драйверы, а выигрывают от этого все за счет экономического роста.

В Украине эта модель развития объявлена на грантовых площадках еретической: мол, нельзя за счет общих налогов стимулировать отдельные отрасли экономики. Поэтому, когда у нас говорят о том, что ВПК стал драйвером роста российской экономики и помог частично преодолеть влияние санкций — это неверно. Точнее, в этом утверждении есть лишь часть правды.

Ключевой драйвер роста в рф — это ипотека и строительство жилой недвижимости. Через эффект межсекторальных перетоков Леонтьева, сектор строительства вовлекает в высокую динамику десятки отраслей — смежников. Как следствие, в 2023 году в рф построили рекордные 110 кв. м. жилья.

Доходность программ ипотеки для росбанков превышала 20% за счет дотаций бюджета. То есть государство если и платило банкам, то за реальные программы, а не просто за «финансовый воздух», или за хранение свободной банковской ликвидности в НБУ.

Сейчас в рф запускают бюджетные «зонтичные» гарантии для кредитования малого и среднего бизнеса на оккупированных украинских территориях.

Приведенные выше цифры свидетельствуют, что синергия банков и реального сектора экономики дала в рф кумулятивный эффект роста и помогла сформировать резистентность к внешним шокам (экстерналиям) в виде санкций.

В Украине такой синергии до сих пор нет. Но я не стану обвинять исключительно НБУ или банки.

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Виновники ситуации

Как видим, у бизнеса есть 1,2 трлн грн на банковских счетах и депозитах, 8 млрд дол экспортной выручки, которая не была возвращена в страну и осталась в западных банках. Это больше, чем 500 млрд грн свободной ликвидности банковской системы (с учетом эффекта мультипликатора эти ресурсы могут трансформироваться в 1 трлн грн «новых денег»).

Но бизнес, как и банки, не спешит вкладывать свои деньги в новые экономические проекты.

Одна из причин — у нас так и не созданы механизмы координации монетарной политики НБУ и экономической политики правительства на уровне Совета финансовой стабильности, который практически бездействует во время войны.

Конечно, можно говорить о защите прав собственности, справедливых судах, честных силовых структурах. Но давайте быть честными — эти фундаментальные основы развития не были сформированы у нас до войны, а сейчас — и подавно.

Максимум, что может сделать сейчас НБУ и правительство — это сформировать условия и гарантии для развития ряда отраслей — драйверов, которые помогут запустить у нас самовозобновляемую модель развития и внутренний кругооборот капитала…

Эффект акселератора экономики: государство тратит гривну, получаем прирост в виде четырех гривен валового продукта, и, как следствие, полторы гривны в виде дополнительных налогов возвращается обратно в бюджет.

Но пока мы движемся «во тьму внешнюю со скрежетом зубов».