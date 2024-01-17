Санкции не работают? — Что на самом деле происходит с экономикой россии

По итогам прошлого года, немецкая экономика упала впервые за три года (минус 0,3%), зато российская, по предварительной официальной информации, выросла на 3,5%. Что не так с этими цифрами, стоит ли доверять экспертам, которые говорят, что санкции не работают, прописал преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар. Позже основатель Unicorn Nest Денис Долгополый изложил свою точку зрения , какие из этих тезисов соответствуют действительности, а какие — нет. «Минфин» приводит сокращенную версию публикации.

Объективных данных нет

Никто не может судить объективно о состоянии экономики недостраны. Часть данных засекречена, часть из них — искусственно искажена. Это ведет к двум очень неприятным манипуляциям:

Первая касается того, что, несмотря ни на что, макроэкономические данные публикуются. Понятно, что-то, что публикуется, — это сказки. Но главная неприятность состоит в том, что у международных институтов нет никаких других методологий работать с данными, кроме как, опираясь на официальные.

Это большая проблема при оценке экономики Китая, но там не просто могут манипулировать данными, они могут манипулировать экономикой, — они могут приказать всем компаниям одного сектора совершить действия, которые приведут к изменению того или иного макроэкономического показателя. России сейчас плевать на международную экономику, и они могут создавать в цифрах параллельную реальность, которая живет своей жизнью.

Поэтому у нас такая модель: Минфин написал, что инфляция 7%, а рост ВВП 1%, и МВФ, ООН и другие институты взяли эти цифры и написали, что в оркостане инфляция 7%, а рост ВВП 1% и все. Дальше пошло. Все аналитики увидели рост ВВП 1% на фоне стагнации в мире, инфляцию — в 7%, и написали — санкции не работают. Мы видим мое любимое правило по обучению алгоритмам искусственного интеллекта «Garbage in — Garbage out», которое предусматривает, что если твоя основа стоит на мусоре, то все остальное будет иметь такую же ценность, а, вероятнее всего, и меньшую. Поэтому, никто не знает, что происходит в экономике рф.

Вторая касается того, что если у уважаемого экономического сообщества нет объективных и правдивых данных для анализа, то оно просто не строит анализы. Поэтому, все сообщения о состоянии российской экономики имеют два происхождения: источники в оркостане (а как мы можем знать, что орки врут? если они что-то говорят, значит, они врут — это без исключения касается всех экономических сообщений) или редкие сообщения от международных аналитиков на основании анализа оркских данных (да, сразу скажу, что если кто-то из экономистов строит какие-либо гипотезы или анализы на этих данных, то в моих глазах он становится либо таким себе экономистом, либо человеком, который очень неплохо заработал).

К сожалению, наши изменофилы и хайпожоры сразу цепляются за это, и несут это в народ. К сожалению, некоторые наши сильные экономисты и экономические журналисты тоже время от времени ведутся на это.

Есть отдельные исключения, когда неширокие экономисты пишут что-то вроде правды, но:

Первое: они все равно строят гипотезы, достоверность которых сомнительная. А недооценивать врага для нас не хуже, чем переоценивать, поэтому к Липсицам и Зубаревичам я очень осторожно отношусь, как и к уважаемому мною Гуриеву.

Второе: руководство недостраны ведет эффективную кампанию по противодействию таким экономистам. Начиная от репрессивных методов по отношению к ним, заканчивая прямой дискредитацией.

Из-за этого у любого экономического анализа этой недостраны очень низкая точность и он отнимает много ресурсов. У нас до недавнего времени было несколько групп, которые делали разные оценки на основе опосредованных данных, и их данные, хотя и походили на правду, но точность их не была приемлемой. Даже мой анализ для меня же вызвал у меня кучу вопросов.

К счастью, за почти два года полномасштабного вторжения у наших партнеров в Европе и США сформировались несколько групп аналитиков, которые теперь это делают почти профессионально, с подключением серьезных OSINT-ресурсов, на немаленькие гранты. Несмотря на то, что у меня нет прямого доступа к этим данным, те крохи информации, которые перепадают с этого стола, экономят очень много ресурсов и имеют для меня приемлемую точность. Очень радует, что теперь те, кто оказывает влияние на санкционные инициативы, могут опираться на это все.

Тем не менее, у меня есть несколько точек контроля за экономикой, несколько инсайдеров, и что приятно, я получаю много разных «плюшек» от моих читателей — иногда даже доступ к внутренним документам.

А теперь, после такого долгого вступления, со своей скромной колокольни я прокомментирую тезисы Валерия.

1. Любая война истощает экономику воюющей страны. Российские резервы тают, и это уже значит, что война не вечная.

К сожалению, это гипотеза. По моему мнению, руководство рф не остановит войну (они прошли точку невозврата) и конец войне придет только с концом существования северного государственного образования. Именно поэтому я болезненно реагирую на любые разговоры о перемирии или заморозке конфликта — это будет уступка стратегии в пользу тактики. Я глубоко убежден, что истощать экономику следует не до прекращения военных действий, а до конца существования империи.

2. РФ продолжает получать прибыль от торговли энергоносителями, и это питает войну.

К сожалению, это правда. Как правда в том, что наши партнеры при принятии санкционных пакетов всегда учитывают соотношение ущерба, который принесут санкции оркостану, к ущербу, который получат страны, которые ввели эти санкции. Надеяться, что наши партнеры будут стрелять себе в ногу, не приходится.

К сожалению, не все наши активисты это понимают, чем вызывают непонимание и раздражение у наших партнеров. Мы не говорим о таких «ватных» странах, как Венгрия и Австрия, но, в целом, ожидать полного эмбарго нам не стоит. И это касается не только энергоносителей, но и некоторых других полезных ископаемых.

3. РФ попадает во все большую зависимость от Китая и Индии, особенно от Китая. Активы, номинированные в юанях, стоят ровно столько, сколько скажет руководство Китая.

Это правда. И здесь есть две стороны одной медали: с одной стороны, это хорошо — Китай, в первую очередь, заботится о своих интересах, прежде всего, экономических. Поэтому ведет себя очень жестко в переговорах. Вообще, я уверен, что в среднесрочной перспективе Китай оккупирует часть этой страны, а может быть, и до Урала.

Но не раньше того момента, когда страна сама начнет распадаться. Вторая сторона медали: Китай за счет этих ресурсных территорий укрепится, но нужен ли миру Китай от Урала до Японии — большой вопрос. С другой стороны, переварить Китаю такой кусок — это несколько десятков лет. Но здесь я «мамкин геополитик», хотя и считаю, что такой сценарий гораздо более вероятный, чем война с Тайванем.

4. Санкции научились обходить. Но это не может спасти всю экономику, только отдельные сектора — прежде всего, ВПК.

Не научились. Если мы отбросим в сторону ресурсную часть экономики, то ни одна отрасль не решила обход санкций более чем на 10−15%. Да, многое заместили Китаем и Индией, но: 1) это откат в технологиях назад; 2) существенно более низкое качество и отсутствие сервисного и гарантийного обслуживания; 3) ощутимо более высокие цены (иногда в разы).

Что касается ВПК — даже смешно комментировать. К сожалению, не могу много выносить публично, но скажу, что ВПК страдает, и страдает серьезно.

5. Обход санкций будет постепенно ограничиваться. Но постепенно.

Вот здесь не соглашусь! Криминализация обхода санкций стала геймченджером. За последний месяц уже многое изменилось для россиян в гораздо худшую сторону. И это только начало — нет еще никакого уголовного преследования за это, а скоро будут.

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6. Ни одно ухудшение жизни не касается «глубинного народа», который можно, условно, оценить в 85% населения. Их жизнь плохая и всегда была такой, они привыкли.

Здесь тоже не соглашусь. Есть несколько минимумов. Минимальная зарплата, минимальная корзина, но один из них — санитарный минимум — люди не могут есть меньше 2300 ккал в день. А речь идет сейчас для некоторых слоев населения именно об этом. Есть условия, неприемлемые для жизни. +10 в квартире зимой — это условия, несовместимые со существованием.

Вы знаете, какие последние данные были отнесены к закрытым? Приняты сразу после нового года: смертность от воспаления легких, особенно в старших возрастных группах. На момент написания этого поста 1 млн населения этой страны живет без тепла более 48 часов, 200 тысяч — без света. При морозах ниже -10 почти на всей территории страны. Уже откровенно говорят, чтобы просроченные продукты питания раздавать пенсионерам централизованно и регулируемо.

7. Экономическое ухудшение влияет, прежде всего, на элиты, но они научились зарабатывать (воровать) на войне. В то же время, элиты не тупые, и понимают, что где-то на выходе есть касса, и придется платить.

Да, это то, на что лично я рассчитываю. Когда мы говорим о возможном «бунте на болотах», мы имеем в виду именно бунт против местных элит. Царь добрый — бояре плохие. Они оказываются между молотом и наковальней. Когда путин их будут расстреливать, народ будет радоваться. Если сам народ их на вилы не посадит.

Более того, я говорил с одним британцем, и он считает, что люди, которые не живут в москве или петербурге, и зарабатывают более $10 тыс. в месяц, рискуют своей жизнью, поскольку высокая вероятность, что политическую и экономическую элиту защитит Нацгвардия, а вот средних буржуа, которые раздражают своих соседей, — нет.

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8. Значительная часть наиболее продуктивного человеческого капитала уехала, но влияние этого будет растянуто во времени.

Спорный вопрос. Многие возвращаются.

Хочу добавить, что отдельную радость приносит экспертам то, что у набиуллиной кончилась удача. Это означает, что сейчас ее регулятивные действия не приводят к ожидаемому результату.

На самом деле, это не случайность, а признак того, что экономика прекратила быть рыночной, структурные изменения привели к тому, что, например, изменение ставки не влияет на инфляцию так, как это ожидается, а это признак того, что макроэкономические параметры можно регулировать исключительно административными способами. Об этом мало кто пишет, но я считаю, что это прямой признак будущего кризиса. Вопрос — когда.