Украинскому ОПК нужно $10 млрд инвестиций: как может помочь НБУ

На развитие украинского оборонно-промышленного комплекса нужно, как минимум, $10 млрд. Где взять средства, если не рассчитывать на международную помощь, рассказал Анатолий Амелин, сооснователь Украинского института будущего.

Все мы знаем, что, к сожалению, риски для нас будут увеличиваться каждый год:

Объем финансовой и военной помощи будет сокращаться.

Производственные мощности нашего врага будут расти, как и поставки его союзников.

Будущее Украины зависит от способности Украины самостоятельно обеспечить себя оборонными технологиями в необходимом количестве.

Сколько нам нужно инвестиций

Точно никто не скажет, но допустим, как минимум, $10 млрд только для создания новых производственных мощностей оборонного сектора (не считая госзаказа на производство):

Только $1 млрд может пойти на создание новых производств 155 мм снарядов, мощностью 1 млн в год (последующие 10 лет спрос будет высоким, к сожалению). Напомню, что один такой снаряд стоит сегодня до $8 тыс.

Завод по производству боевых танков, способный выпускать около 400 танков в год, будет стоить около 200 млн евро, добавьте еще 200 млн на производства различных типов бронетехники, включая автономные транспортные средства.

Новая украинская ракетная программа (все типы боевых ракет малой, средней и дальней дальности, классов земля-воздух, воздух-воздух, воздух-земля, противокорабельные ракеты) — не менее $1 млрд (и это без учета космической программы).

Заводы по производству дронов: десятки заводов, которые производят дроны всех типов и воздушные (тактические, разведывательные, дальнего радиуса действия, наземные, надводные, подводные). Еще $1 млрд. Напомню, мы только на закупку потратили уже меньше $1 млрд.

Производство стволов разных калибров для САУ, пушек, танков… — не менее $300 млн.

Производство порохов, патронов, еще несколько сотен млн дол. Предположим, $0,5 млрд.

Программа строительства современного морского флота — $2 млрд.

Программа создания новых современных металлургических производств для изготовления качественной брони, конструкционной стали, проката, рельсов — $2 млрд (нам нужен свой качественный металл).

Новая авиация (вместе с партнерами) — $2 млрд.

Это очень грубо.

Нужны инвестиции не только в создание новых производств, но и в модернизацию имеющихся. Новые заводы будут дороже аналогов, поскольку большая их часть будет подземная, что увеличивает объемы работ (которые будут выполнять украинские компании).

Но, допустим, что, минимум, нам нужно $10 млрд. Где их взять, если нет очереди инвесторов?

Одолжить!

Но у кого, если у страны критично низкие кредитные рейтинги?

У центрального банка!

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Может ли НБУ одолжить деньги и какие последствия этого

Условно, Минфин занимает НБУ, примерно как Американское казначейство одалживало во время Второй мировой войны у ФРС.

Сейчас начнется волна хейта, что будет ужасная инфляция. Но не торопитесь поддаваться на популистские заявления! Давайте разберемся, что такое инфляция, и почему не будет катастрофических последствий?

Инфляция — это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной (!) возможности денежной единицы. Как правило, для расчета инфляции берут изменение индекса потребительских цен (на основные товарные группы, которые потребляют граждане).

Как известно, эмиссия денег — это создание новых денежных единиц центральным банком. Она может осуществляться различными способами, в частности, путем покупки государственных ценных бумаг или кредитованием банков. В условиях военного времени эмиссия денег может быть направлена исключительно на финансирование оборонных программ:

Проектное финансирование строительства новых производственных мощностей сектора ОПК.

Закупка вооружения разных типов, боеприпасов, оборудования и других товаров и услуг, необходимых для войны.

Гранты на покрытие капитальных инвестиций при создании новых технологических оборонных компаний (например, до 30%-50% капитальных инвестиций).

Некоторые экономисты считают, что эмиссия денег в военное время неизбежно приведет к росту инфляции. Они аргументируют это тем, что увеличение денежной массы ведет к росту спроса на товары и услуги, что, в свою очередь, приводит к росту цен.

Однако, я считаю, что эмиссия денег в военное время, направленная на финансирование собственных оборонных программ, не приведет к существенному росту потребительской инфляции и, наоборот, даст импульс экономическому росту страны.

Вот почему:​

Во-первых, эмиссия денег, направленная на оборонные программы, будет направлена на закупку товаров и услуг, производимых в Украине.

Это означает, что увеличение спроса будет сосредоточено на внутреннем рынке, что не приведет к росту импорта, и не на рынке потребительских товаров, что не приведет к росту потребительской инфляции.

Во-вторых, эмиссия денег будет осуществляться в относительно небольших объемах. Это связано с тем, что оборонные расходы составляют лишь небольшую часть ВВП Украины.

В-третьих, эмиссия денег будет компенсирована увеличением поступлений и других доходов бюджета. Это будет способствовать снижению инфляционных ожиданий и, как следствие, приведет к снижению инфляции.

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Какой эффект получит экономика?

Новые рабочие места.

При средней стоимости одного нового рабочего места в промышленности $50 тыс. (не все секторы будут созданы на технологических линиях, где стоимость рабочего места стоит $100-$200 как в США), при инвестициях в $10 млрд может быть создано до 200 тыс. новых рабочих мест в данном секторе и в смежных секторах еще не менее 400 тыс. новых рабочих мест (мультипликатор 2) со средней зарплатой в $1-$1,5 тыс. Эффект для экономики.

При мультипликативном эффекте для экономики от инвестиций в промышленность 2,5, совокупный мультипликативный эффект для экономики от инвестиций $10 млрд составит (после полной загрузки новых созданных предприятий) не менее $25 млрд в год, что соответствует не менее 12,5% ВВП (если за базу брать $200 млрд, которые ожидаются по итогам 2024 года). Потребление.

Ежегодный потребительский рынок от новых созданных мест вырастет не менее чем на 200 млрд грн в год. Что будет стимулировать развитие в Украине малого и среднего бизнеса. И это без учета расходов компаний на закупку сервисов и услуг, строительных материалов и оборудования. Поступления в бюджет.

Если предположить, что в среднем налоговые поступления в бюджет составляют 25% от ВВП (по данным 2022 года: ВВП 5,19 трлн, поступления сводного бюджета 1,322 трлн грн), то при росте ВВП на $25 млрд в год дополнительные поступления в бюджет составят не менее $6,25 млрд.

Указанный показатель будет характерен для периода запуска предприятий на полную проектную мощность и создания всех рабочих мест, что возможно не ранее чем через 3−5 лет. Но мы видим, что инвестиции государства в размере $10 млрд полностью окупаются для бюджета. Инфляция.

Что касается инфляции, то если бы вся новая денежная масса пошла на потребление без создания сопоставимого объема продукции, то инфляция (при денежной массе 3 трлн, увеличении денежной массы на 390 млрд грн и скорости обращения денег 2) составила бы около 13%.

Инфляция = (ΔM/M) * V

где:

* ΔM — изменение денежной массы;

* M — начальная денежная масса;

* V — скорость обращения денег.

Но ведь мы проговорили, что деньги пойдут в промышленный сектор и только косвенно коснутся потребления (из-за увеличения рабочих мест и зарплат), но это будет компенсировано МСБ, который предложит покрытие потребностей нового персонала и компенсирует инфляционное давление.

Сейчас можете критиковать и бросать помидоры)), но в нынешних условиях нам нужен план «Б» — как мы сможем себя обеспечить. И это один из примеров такого плана. Главная задача сейчас — выжить в условиях, когда останемся одни.