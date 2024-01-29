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29 января 2024, 14:14 Читати українською

Продажа Lifecell французам: стала известна сумма сделки

Французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры. Об этом пишет Bloomberg.

Французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры.
Фото: Ксавье Ньель

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Ньель считает, что цена актива дешевая по сравнению с прибылями компании. По данным издания, турецкая компания Turkcell и компания Ньеля NJJ Capital уже договорились о сумме сделки.

NJJ владеет третьим по величине мобильным оператором во Франции Iliad, (работает под брендом Free), а также имеет телекоммуникационный проект в Польше.

Ньель сообщил, что соглашение проходит регуляторную проверку и ожидается согласование АМКУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет вернул документы NJJ Capital из-за недостаточной информации. Согласно Interfax-Украина АМКУ получил повторную заявку.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Fantomas2020
Fantomas2020
29 января 2024, 14:30
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Согласно данных госреестра 100% долей ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» владеет ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А., резидентство: Нідерланди, Місцезнаходження: Нідерланди, Густав Махлерплейн 2 (1082 МА) Амстердам, Розмір частки засновника (учасника): 12711848744,60 грн. Не совсем понятно, какое отношение к сделке имеет турецкая компания Turkcell, которая, судя по всему, уже продала свою долю в уставном капитале.
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Алекс Ф
Алекс Ф
29 января 2024, 14:52
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На сайті лайфсела є вся інформація про власників, не знаю лінки тут можна чи ні та ось так вони кажуть це виглядає: https://api.lifecell.com.ua/lifecell/media/Structura_Paycell.pdf
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Fantomas2020
Fantomas2020
29 января 2024, 16:24
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Так это структура собственности ТОВ «ПЕЙСЕЛЛ» 99,99999% уставного капитала которой принадлежит ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» по состоянию на 14.06.2021 г. Двум турецким компаниям принадлежит голландская компания ЛАЙФСЕЛЛ ВЕНЧУРС КООПЕРАТІЕФ Ю.А. Скорее всего, француз у двух турецких компаний покупает 100% долю голландской компании
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