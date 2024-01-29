Продажа Lifecell французам: стала известна сумма сделки

Французский миллиардер Ксавье Ньель намерен отдать $500 млн за Lifecell после того, как сделка пройдет все регуляторные процедуры. Об этом пишет Bloomberg.

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Ньель считает, что цена актива дешевая по сравнению с прибылями компании. По данным издания, турецкая компания Turkcell и компания Ньеля NJJ Capital уже договорились о сумме сделки.

NJJ владеет третьим по величине мобильным оператором во Франции Iliad, (работает под брендом Free), а также имеет телекоммуникационный проект в Польше.

Ньель сообщил, что соглашение проходит регуляторную проверку и ожидается согласование АМКУ.

Напомним, что ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет вернул документы NJJ Capital из-за недостаточной информации. Согласно Interfax-Украина АМКУ получил повторную заявку.

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