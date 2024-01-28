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28 января 2024, 16:00 Читати українською

Передача активов россии и будущее Украины: о чем писала западная пресса на этой неделе

Financial Times: «Передача Украине замороженных российских резервов — это элегантное правосудие«

В статье одного из самых авторитетных СМИ в сфере финансов, говорится, что те западные аналитики, которые опасаются решения о передаче замороженных активов россии на самом деле ошибаются. Как отмечает издание, эти беспокойства безосновательны, а такие аналитики не могут оценить стратегические выгоды такого решения.

Передача российских денег Украине, в частности, позволит снизить давление общественности в США на политиков, которые тратят бюджетные средства на поддержку другой страны, но не хотят передать Украине замороженные активы россии.

Bloomberg:В ЕС договорились о налоге на замороженные активы рф

Европейский Союз намерен ввести налог на прибыль от замороженных активов российского центрального банка. В то же время ЕС пока не намерен конфисковать эти деньги.

Отмечается, что министры иностранных дел ЕС предоставили свое политическое благословение на введение налога 22 января. Вопрос будет обсуждаться послами блока позже на этой неделе.

CNBC: Зеленский назвал «очень опасной» риторику Трампа о войне Украины с россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его беспокоит перспектива возвращения Дональда Трампа в Белый дом, назвав заявление Трампа о том, что он может остановить войну Украины с россией за 24 часа как «очень опасное».

В интервью британскому Channel 4 News, вышедшему в эфир в пятницу, Зеленский пригласил бывшего президента и фаворита кандидата в президенты от Республиканской партии посетить Киев.

Bloomberg: пути посылает негласные сигналы в США о прекращении войны

Президент россии владимир путин посылает негласные сигналы о том, что он якобы готов к переговорам и даже может уступить в требованиях.

Politico: Будущее Украины в руках Запада

Издание пишет о том, что 2024 год, который называют «годом выборов», станет решающим для украинской демократии.

россия готова к изнурительной войне, несмотря на то, что теряет не только тысячи своих граждан, 40% расходов бюджета пошли на войну и это потрясающая сумма.

Украина проделала невероятную работу, дав отпор захватчику. Она вернула 50% территорий, оккупированных россией с начала полномасштабного вторжения.

Однако Киеву нужна большая поддержка и не только со стороны Соединенного Королевства. Наши союзники тоже должны активизироваться.

Источник: Минфин
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