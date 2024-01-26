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26 января 2024, 18:51 Читати українською

Платежи через СЭП за прошлый год выросли на 58%

В прошлом году через систему электронных платежей (СЭП) осуществлено около 423 млн. платежей на сумму почти 210 трлн грн. Это больше на 16,5% по количеству и на 58% по сумме по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В прошлом году через систему электронных платежей (СЭП) осуществлено около 423 млн.

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Новая СЕП

Такое рост в регуляторе объясняют тем, что с апреля прошлого года начала работу система нового поколения, которая ускорила платежи, а также сделала их более удобными и безопасными.

«Это было одной из крупнейших миграций, когда-либо осуществлявшихся финансовыми учреждениями Украины, а также мощным толчком для будущего развития и модернизации информационных систем украинских банков и финансовых учреждений», — говорится в сообщении.

С учетом этого в среднем за один день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,24 млн платежей на сумму около 617 млрд грн. В то же время, система способна обрабатывать в течение одного дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы.

В выходные стало больше платежей

Кроме того, с момента введения круглосуточного режима работы системы наблюдалась тенденция роста спроса клиентов на использование СЭП в выходные дни. Так, если в апреле 2023 года количество платежей, в том числе в субботу, в среднем составило около 200 тысяч, то в декабре оно выросло вдвое.

Также в октябре 2023 года впервые была реализована возможность осуществления через СЭП платежей с использованием платежных счетов пользователей небанковского поставщика платежных услуг ООО «НоваПей» — через банк, одновременно являющийся участником системы и обслуживающим банком для этой компании.

Традиционно подавляющее большинство платежей в прошлом году послали в систему банки Украины и их филиалы — 96% от общего количества платежей.

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Источник: Минфин
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