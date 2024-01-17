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17 января 2024, 18:12 Читати українською

Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля

В декабре 2023 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза Eurostat.

В декабре 2023 года потребительские цены в еврозоне увеличились на 2,9% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Евросоюза Eurostat.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахУскорение инфляцииИнфляция в еврозоне ускорилась впервые с апреля.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ускорение инфляции

Инфляция в еврозоне ускорилась впервые с апреля. В ноябре она составляла 2,4%.

Снижение цен на энергоносители в регионе в декабре замедлилось до 6,7% в годовом выражении с 11,5% в ноябре, инфляция в сфере услуг осталась на уровне 4%.

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла в декабре на 6,1% (6,9% в ноябре), промышленной продукции — на 2,5% (2,9%).

Читайте: Глава МВФ: рост мировой экономики в прошлом году немного превзошел прогноз

Рост цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в декабре замедлился до минимальных с марта 2022 года 3,4% с 3,6% месяцем ранее. Эти данные также совпали с предварительной оценкой и прогнозами экспертов.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце увеличились на 0,2% по сравнению с ноябрем, когда они снизились на 0,6%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что рост мировой экономики в 2023 году оказался чуть более сильным, чем ожидалось, и это будет иметь позитивные последствия в 2024 году.

Источник: Минфин
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