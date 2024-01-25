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25 января 2024, 9:16 Читати українською

Госдолг еврозоны сократился до 89,9% ВВП, Евросоюза — до 82,6% ВВП

Суммарный государственный долг 20 стран еврозоны на конец третьего квартала 2023 года составлял 89,9% ВВП по сравнению с 90,3% ВВП тремя месяцами ранее и 92,2% год назад, по данным статистического управления Европейского союза.

Суммарный государственный долг 20 стран еврозоны на конец третьего квартала 2023 года составлял 89,9% ВВП по сравнению с 90,3% ВВП тремя месяцами ранее и 92,2% год назад, по данным статистического управления Европейского союза.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменился госдолгГосдолг 27 государств Европейского союза на конец сентября составлял 82,6% ВВП, уменьшившись с 83% на конец июня и с 84,6% годом ранее.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился госдолг

Госдолг 27 государств Европейского союза на конец сентября составлял 82,6% ВВП, уменьшившись с 83% на конец июня и с 84,6% годом ранее.

Самый значительный уровень госдолга в третьем квартале был зафиксирован у Греции — 165,5% ВВП. При этом в июне 2023 года он составлял 167,1%, в сентябре 2022 года — 177,5%.

Далее по размеру обязательств следуют Италия (140,6% ВВП), Франция (111,9%), Испания (109,8%), Бельгия (108%) и Португалия (107,5%).

Читайте: Инфляция в еврозоне в декабре ускорилась впервые с апреля

При этом самые низкие показатели в Эстонии (18,2% ВВП), Болгарии (21%), Люксембурге (25,7%), Швеции (29,7%) и Дании (30,1%).

Дефицит государственного бюджета как в странах еврозоны, так и ЕС на конец третьего квартала составлял 2,8% ВВП по сравнению с 3% тремя месяцами ранее, сообщил Eurostat.

В сентябре 2022 года в еврозоне этот показатель равнялся 4% ВВП, в Евросоюзе — 3,8% ВВП.

Госдолг Украины

По состоянию на 30 ноября 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил почти 5,123 трлн гривен, или 140,82 млрд долларов США.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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