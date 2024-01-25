Какой будет цена на автогаз, если акциз повысят в три раза

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 января 2024, 14:43 Читати українською

Какой будет цена на автогаз, если акциз повысят в три раза

В Украине уже в ближайшие несколько месяцев хотят повысить акциз на автогаз в три раза. Сколько после этого будет стоить автогаз, и справедлива ли такая акцизная политика государства, ЭП рассказал Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы. «Минфин» выбрал главное.

В Украине уже в ближайшие несколько месяцев хотят повысить акциз на автогаз в три раза.

В конце 2023 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев анонсировал увеличение акциза на сжиженный газ для авто с 52 евро за тыс. л до 160−170 евро, чтобы уравнять акциз, в соответствии с энергетической ценностью топлива, и имплементировать практики ЕС.

Расчеты свидетельствуют: имплементация такой практики приведет к тому, что вместо 2,6 грн с учетом НДС на каждый литр автогаза владельцам автомобилей придется платить более 8 грн на л. То есть «нормальная» цена литра газа достигнет 34−36 грн, как в худшие времена, при его дефиците осенью 2023 года.

Поскольку на одно и то же расстояние приходится тратить на 25−30% больше литров газа, чем бензина, это будет означать, что экономия текущих расходов благодаря использованию газа уменьшится почти в два раза в нынешних ценах.

Учитывая, что для перехода на сжиженный газ авто приходится переоборудовать и это стоит 500−1 000 и более евро, в случае анонсированного главой комитета роста акциза желающих это делать ощутимо станет меньше.

Более того, при таком соотношении дизельный двигатель становится более экономным, чем бензиновый с ГБО. Хотя те, кто уже инвестировал в ГБО, вынуждены будут платить больше, благодаря чему бюджет получит еще около 120 млн грн. Но какой ценой?

Читайте также: Депутаты хотят повысить акциз на автогаз в 3 раза: какие цены увидим на АЗС

Природа акцизного налога

В современной экономической политике акциз — это одна из форм регулирующих налогов, подобных экологическим сборам за вредные выбросы, рентной плате за добычу полезных ископаемых или сбору за парковку в людных местах.

Акциз вводится, чтобы цена отражала не только баланс спроса и предложения с учетом стоимости производства, но и негативные эффекты, причиненные обществу потреблением этого товара, и возникающие в связи с этим расходы.

В частности, акциз на топливо отражает ущерб от выбросов, которыми автомобили загрязняют воздух. Исходя из этого, размер акциза должен соответствовать общественной цене потребления соответствующих товаров; а если несколько видов товара могут заменять друг друга, то правильно структурированный налог должен стимулировать переход от более вредных к менее вредным продуктам.

Сжиженный газ значительно более экологичный, чем бензин и дизельное топливо. Результаты могут быть разными, в зависимости от двигателя и режима движения, но, просмотрев многие исследования, можно сказать, что газ в два раза меньше вредит окружающей среде.

Читайте также: Сколько АЗС платят налогов и с кого можно взять больше

Автогаз против бензина

Вред выбросов двигателей внутреннего сгорания характеризуют пятью основными позициями.

  1. Твердые частицы. В отличие от бензиновых и особенно дизельных автомобилей, жесткие частицы в выбросах авто, которые работают на газе, почти отсутствуют.
  2. Недогоревшие углеводороды (НС). При работе авто на газе выбросы уменьшаются до 50%. При этом они менее токсичны из-за отсутствия тяжелых углеводородов.
  3. Угарный газ (СО). По разным данным, его выбрасывается на 20−50% меньше.
  4. Окиси азота (NOx). От 0% до более 70% меньше тех же двигателей при работе на бензине и в разы меньше, чем дизельные. По этому параметру большая разница между данными связана с тем, что окиси азота образуются при высоких температурах сгорания, а они зависят от двигателя.
  5. Двуокись углерода (СО2). По разным данным — 10−14%.

Из этой логики исходили и украинские, и евросоюзовские законодатели при установлении ставки акцизов. И в ЕС, и в Украине акциз на автогаз примерно в четыре раза меньше, чем акциз на бензин. Правда, директива ЕС ограничивает минимальные ставки налога, а некоторые страны ведут свою политику, но зачем нам следовать худшим примерам?

Установление акциза на сжиженный газ на анонсированном уровне вывело бы Украину в лидеры среди европейских стран, тогда как нагрузка на бензин в Украине более чем в полтора раза меньше, чем предусмотрено этой директивой. Так что нынешняя ставка акциза на сжиженный газ для авто — разумная и вполне «европейская» политика, по крайней мере, столь же европейская, сколь и текущие ставки на другое топливо.

Как известно, идею повысить акциз на газ до такого уровня, чтобы сделать его неконкурентоспособным, в свое время продвигал владелец Кременчугского НПЗ, который долго был единственным в Украине крупным производителем жидкого автомобильного топлива.

Сейчас этим заводом, который частично разрушен российскими ракетами, управляет государство, и эстафета перешла к нему. Однако, в отличие от олигарха, оно должно руководствоваться не столько материальными мотивами, сколько общественным благом.

Автор:
Дубровский Владимир
старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы Дубровский Владимир
CASE-Ukraine
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
25 января 2024, 15:10
#
Влада думає лише про податки і дерибан.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 26 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами