Какой будет цена на автогаз, если акциз повысят в три раза

В Украине уже в ближайшие несколько месяцев хотят повысить акциз на автогаз в три раза. Сколько после этого будет стоить автогаз, и справедлива ли такая акцизная политика государства, ЭП рассказал Владимир Дубровский, старший экономист CASE-Ukraine, специалист Экономической экспертной платформы. «Минфин» выбрал главное.

В конце 2023 года глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев анонсировал увеличение акциза на сжиженный газ для авто с 52 евро за тыс. л до 160−170 евро, чтобы уравнять акциз, в соответствии с энергетической ценностью топлива, и имплементировать практики ЕС.

Расчеты свидетельствуют: имплементация такой практики приведет к тому, что вместо 2,6 грн с учетом НДС на каждый литр автогаза владельцам автомобилей придется платить более 8 грн на л. То есть «нормальная» цена литра газа достигнет 34−36 грн, как в худшие времена, при его дефиците осенью 2023 года.

Поскольку на одно и то же расстояние приходится тратить на 25−30% больше литров газа, чем бензина, это будет означать, что экономия текущих расходов благодаря использованию газа уменьшится почти в два раза в нынешних ценах.

Учитывая, что для перехода на сжиженный газ авто приходится переоборудовать и это стоит 500−1 000 и более евро, в случае анонсированного главой комитета роста акциза желающих это делать ощутимо станет меньше.

Более того, при таком соотношении дизельный двигатель становится более экономным, чем бензиновый с ГБО. Хотя те, кто уже инвестировал в ГБО, вынуждены будут платить больше, благодаря чему бюджет получит еще около 120 млн грн. Но какой ценой?

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Природа акцизного налога

В современной экономической политике акциз — это одна из форм регулирующих налогов, подобных экологическим сборам за вредные выбросы, рентной плате за добычу полезных ископаемых или сбору за парковку в людных местах.

Акциз вводится, чтобы цена отражала не только баланс спроса и предложения с учетом стоимости производства, но и негативные эффекты, причиненные обществу потреблением этого товара, и возникающие в связи с этим расходы.

В частности, акциз на топливо отражает ущерб от выбросов, которыми автомобили загрязняют воздух. Исходя из этого, размер акциза должен соответствовать общественной цене потребления соответствующих товаров; а если несколько видов товара могут заменять друг друга, то правильно структурированный налог должен стимулировать переход от более вредных к менее вредным продуктам.

Сжиженный газ значительно более экологичный, чем бензин и дизельное топливо. Результаты могут быть разными, в зависимости от двигателя и режима движения, но, просмотрев многие исследования, можно сказать, что газ в два раза меньше вредит окружающей среде.

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Автогаз против бензина

Вред выбросов двигателей внутреннего сгорания характеризуют пятью основными позициями.

Твердые частицы. В отличие от бензиновых и особенно дизельных автомобилей, жесткие частицы в выбросах авто, которые работают на газе, почти отсутствуют. Недогоревшие углеводороды (НС). При работе авто на газе выбросы уменьшаются до 50%. При этом они менее токсичны из-за отсутствия тяжелых углеводородов. Угарный газ (СО). По разным данным, его выбрасывается на 20−50% меньше. Окиси азота (NOx). От 0% до более 70% меньше тех же двигателей при работе на бензине и в разы меньше, чем дизельные. По этому параметру большая разница между данными связана с тем, что окиси азота образуются при высоких температурах сгорания, а они зависят от двигателя. Двуокись углерода (СО2). По разным данным — 10−14%.

Из этой логики исходили и украинские, и евросоюзовские законодатели при установлении ставки акцизов. И в ЕС, и в Украине акциз на автогаз примерно в четыре раза меньше, чем акциз на бензин. Правда, директива ЕС ограничивает минимальные ставки налога, а некоторые страны ведут свою политику, но зачем нам следовать худшим примерам?

Установление акциза на сжиженный газ на анонсированном уровне вывело бы Украину в лидеры среди европейских стран, тогда как нагрузка на бензин в Украине более чем в полтора раза меньше, чем предусмотрено этой директивой. Так что нынешняя ставка акциза на сжиженный газ для авто — разумная и вполне «европейская» политика, по крайней мере, столь же европейская, сколь и текущие ставки на другое топливо.

Как известно, идею повысить акциз на газ до такого уровня, чтобы сделать его неконкурентоспособным, в свое время продвигал владелец Кременчугского НПЗ, который долго был единственным в Украине крупным производителем жидкого автомобильного топлива.

Сейчас этим заводом, который частично разрушен российскими ракетами, управляет государство, и эстафета перешла к нему. Однако, в отличие от олигарха, оно должно руководствоваться не столько материальными мотивами, сколько общественным благом.