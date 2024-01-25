Хакерская атака на Нафтогаз: сайты и колл-центр не работают

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» и ООО «Газораспределительные сети Украины» заявили о хакерской атаке на один из дата-центров. Из-за масштабной кибератаки сайты и колл-центр не работают. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза в Telegram.

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«Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании», — говорится в сообщении.

О сроках возобновления работы сервисов обещают сообщить дополнительно.

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Напомним

12 декабря мобильный оператор «Киевстар» заявил о массированной хакерской атаке из-за которой отсутствовала связь и интернет, также не работал сайт оператора и мобильное приложение.

20 декабря «Киевстар» возобновил все услуги компании, как в Украине, так и за рубежом.

19 января хакеры атаковали monobank. Пользователи банка сообщили о сбоях в работе приложения, которое работал нестабильно и выдавал ошибку при входе и осуществлении операций. Соучредитель monobank Олег Гороховский заявил, что хакеры совершили на банк самую мощную кибератаку.

Поздно вечером, 21 января, monobank снова испытал DDoS-атаки.