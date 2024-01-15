Репарационные облигации вместо замороженных активов рф: как Украине получить $300 млрд

Репарационные облигации, обеспеченные замороженными активами россии, могут стать одним из вариантов их передачи нашей стране. Об этом пишет для Reuters британский бизнес-журналист Хьюго Диксон. «Минфин» публикует перевод статьи.

План Б для Украины

Украине нужны деньги, чтобы защищаться от российской агрессии. Соединенные Штаты и Европейский Союз пытаются продолжать выписывать чеки стране. В то же время, они не хотят передавать $300 млрд резервов российского центрального банка, которые западные правительства заморозили в начале войны.

Вот предложение запасного плана: Киев мог бы привлечь деньги, продав облигации, обеспеченные будущими требованиями о возмещении ущерба против москвы.

Было бы лучше, если бы спонсоры Украины просто дали ей больше денег, как на прошлой неделе сделало Соединенное Королевство. Но у других начинает проявляться усталость. Президент США Джо Байден до сих пор не смог убедить Конгресс одобрить новый пакет для Киева на $61 млрд. Между тем, Венгрия в прошлом месяце заблокировала запланированную помощь ЕС в размере €50 млрд, хотя другие страны-члены полны решимости найти способ обойти проблему.

Попытки конфисковать замороженные активы россии также продвигаются медленно. Будет ли конфискация законной — спорят не только юристы. Политики задаются вопросом, было бы это разумно, хотя они активно это исследуют, как сообщает Financial Times.

Выпуск «репарационных облигаций» помог бы избежать этих проблем. Украина будет продавать ценные бумаги, которые принесут прибыль, если — и только если — она получит от россии репарацию за ущерб, причиненный войной. Выплаты процентов также могут быть увеличены и будут выплачиваться только в том случае, если Киев получит компенсацию.

У владельцев облигаций не будет договорных требований на замороженные резервы кремля. Но, учитывая, что россия вряд ли добровольно заплатит, эти активы будут вероятным источником средств для возмещения убытков.

Поскольку на резервы начисляются проценты, их можно использовать для выплаты как основной суммы облигаций, так и купонов. Это будет отличаться от конфискации, поскольку активы будут переданы только в том случае, если законный механизм компенсации сначала решит, что ущерб причинен Украине.

У Украины будет реальный способ взыскать любую компенсацию за нанесенные убытки в пределах стоимости резервов. Поэтому она может выпустить репарационные облигации на сумму до $300 млрд. Но подобную сумму она бы получила лишь в том случае, если Соединенные Штаты, правительства ЕС и другие союзники согласились бы купить ценные бумаги.

Долгая и сложная дорога

У Киева есть убедительные аргументы по возмещению убытков более чем на $300 млрд против москвы. Вторжение президента россии владимира путина в Украину является незаконным и повлекло хаос. По данным Всемирного банка, к февралю прошлого года стоимость восстановления страны достигла $411 млрд. Она будет продолжать расти.

Правовой принцип, согласно которому страна должна «осуществить полное возмещение ущерба, причиненного международно-противоправным деянием», хорошо известен. Есть также недавний прецедент, когда государство поступило так. После того, как Ирак вторгся в Кувейт в 1990 году, Совет Безопасности ООН создал компенсационную комиссию, которая заставила Багдад выплатить $52 млрд в качестве компенсации. Деньги поступили от вывода части доходов Ирака от нефти.

Международному сообществу будет сложнее навязывать свою волю россии. В конце концов, Совет Безопасности ООН не проголосует за создание комиссии по компенсациям, поскольку россия является одной из пяти стран, которые могут наложить вето на ее резолюции. Однако Генеральная Ассамблея ООН, у которой меньше полномочий, чем у Совета Безопасности, но где ни одно государство не имеет права вето, уже заявила, что необходим международный механизм возмещения. Она также призвала членов создать реестр исков против россии.

В ответ Совет Европы, межправительственная группа, занимающаяся продвижением верховенства права, создает реестр. До сих пор не было принято решение о том, какой орган должен выносить решение по искам. Но поддержка Генеральной Ассамблеи ООН оказывает легитимность действиям по привлечению россии к ответственности за ущерб, нанесенный войной.

Однако, процесс получения репараций от россии будет непростым. Ирак выплатил последнюю компенсацию только в 2022 году, спустя 30 лет после вторжения в Кувейт. Украине сейчас нужны деньги. Репарационные облигации могут решить эту проблему времени.

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Урезание дисконтов

Одним из возражений против этой идеи является то, что облигации будут настолько рискованными, что инвесторы потребуют значительного дисконта. Поэтому Киев отнюдь не получит полных $300 млрд. В конце концов, даже если в результате судебного процесса будет присуждена компенсация Украине за нанесенный ущерб, западные правительства могут не захотеть передавать право собственности на российские резервы Киеву. Сама Украина также может согласиться отказаться от репарационных требований против москвы в рамках какого-нибудь будущего мирного соглашения.

Вот почему идеальными якорными инвесторами были бы западные правительства. Им есть что терять, если Украина не сможет сдержать нападение россии. Они также обладают хорошими возможностями для смягчения рисков, связанных с облигациями. У Соединенных Штатов и их союзников есть полномочия определять, будут ли использоваться замороженные активы россии в качестве компенсации. Они также будут иметь большое влияние на форму любого мирного соглашения. Если западные правительства приходят к выводу, что кремль должен вернуть свои резервы, это произойдет потому, что они придут к выводу, что более широкие преимущества от мира омрачают расходы на отказ от $300 млрд.

В то же время, правовая основа для использования российских резервов для погашения репарационных облигаций была бы сильной, если бы Украина передала иск о возмещении ущерба против москвы купившим облигации западным правительствам, говорит Ли Бучхейт, опытный юридический эксперт по вопросам государственного долга. Правительства могут полагаться на принцип общего права «зачета», согласно которому активы субъекта хозяйствования могут быть использованы для уплаты его долгов.

Если бы западные правительства не захотели выкупить все репарационные облигации, Украина могла бы разделить облигации на несколько траншей с фиксированной доходностью, считает Дейлип Сингх, главный глобальный экономист PGIM Fixed Income. Правительства могли бы покупать самые рискованные транши, оставляя обычным инвесторам наименее рискованные. Это уменьшает дисконт, который Украина вынуждена получить при продаже облигаций.

Репарационные облигации — не единственная инновационная идея, как Киеву сейчас получить деньги. Но они не рассчитывают на конфискацию активов москвы, что лежит в основе многих других предложений. Если союзники Украины не смогут выписать еще мегачеки, облигации могут стать хорошим запасным планом.